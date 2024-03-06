Белгородцы поймали на фото «дьявольскую» комету

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Астрофотографу Олегу Бунжукову из Брянска удалось зафиксировать полёт кометы Понса-Брукса, сообщают «Брянские новости». При хорошей погоде небесное тело можно увидеть с земли.
Такую комету ещё называют «дьявольской». В прошлом году на комете взорвалась вершина, из-за этого у неё появились «рога». Сейчас у кометы из-за частых извержений «рога» исчезли, ещё она позеленела, отмечает «МK.RU Брянск».
Размер Понса-Брукса сопоставим с площадью небольшого города. Комета вращается вокруг Солнца с периодом в 71 год. Учёные прогнозируют, что ближе всего комета приблизится к Солнцу во время затмения 8 апреля.
Путь кометы также можно заметить в Белгороде. Фото опубликовали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде». Небесное тело можно заметить на средних биноклях. В ближайшие дни комету можно будет увидеть по вечерам недалеко от звезды Альферац на северо-западе.