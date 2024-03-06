Белгородцы поймали на фото «дьявольскую» комету

Путь кометы также можно заметить в Белгороде. Фото опубликовали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде». Небесное тело можно заметить на средних биноклях. В ближайшие дни комету можно будет увидеть по вечерам недалеко от звезды Альферац на северо-западе.