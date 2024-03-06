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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Полёт «дьявольской кометы»

Белгородцы поймали на фото «дьявольскую» комету

6 марта 2024, 13:56
Фото: Антон Зарукин / Группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в ВК
Полёт «дьявольской кометы»

Жители Центральной части России могут увидеть движение «дьявольской» кометы

Сфотографировать комету Понса-Брукса удалось жителям Брянской и Белгородской областей. Кадры появились в СМИ и в соцсетях.

Астрофотографу Олегу Бунжукову из Брянска удалось зафиксировать полёт кометы Понса-Брукса, сообщают «Брянские новости». При хорошей погоде небесное тело можно увидеть с земли.

Такую комету ещё называют «дьявольской». В прошлом году на комете взорвалась вершина, из-за этого у неё появились «рога». Сейчас у кометы из-за частых извержений «рога» исчезли, ещё она позеленела, отмечает «МK.RU Брянск».

Размер Понса-Брукса сопоставим с площадью небольшого города. Комета вращается вокруг Солнца с периодом в 71 год. Учёные прогнозируют, что ближе всего комета приблизится к Солнцу во время затмения 8 апреля.

Путь кометы также можно заметить в Белгороде. Фото опубликовали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде». Небесное тело можно заметить на средних биноклях. В ближайшие дни комету можно будет увидеть по вечерам недалеко от звезды Альферац на северо-западе.

Комета 12P/Понса-БруксаКомета 12P/Понса-Брукса
Полёт «дьявольской кометы»Полёт «дьявольской кометы»
Комета 12P/Понса-Брукса
Фото: Олег Бунжуков / guberniya.tv
Белгородцы смогут увидеть в небе зелёную комету
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