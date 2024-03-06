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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Белгородцам показали работу мобильного комплекса информирования населения МЧС

Белгородцам рассказали, как сигнал тревоги будут доводить до людей в крайнем случае

6 марта 2024, 12:24
Фото: Bel.ru

Белгородцам показали работу мобильного комплекса информирования населения МЧС

Главный специалист управления информационных технологий и связи ГУ МЧС по региону Евгений Бобынин рассказал о мобильном комплексе информирования и оповещения населения. С его помощью до жителей Белгорода смогут довести оперативную информацию в крайнем случае.
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МЧС

По словам Евгения Бобынина, мобильный комплекс оповещения населения «Валдай» предназначен для информирования населения в районах чрезвычайных ситуаций.

«В случае если в районе чрезвычайной ситуации нет стационарных технических средств оповещения, либо же уничтожены и повреждены все коммуникации, линии связи и так далее, данный автомобиль выдвигается на место и информирует население о ходе проведения спасательных работ», — Евгений Бобынин.

Такой комплекс в Белгородской области пока один. Ранее его уже использовали во время происшествия на улице Макаренко, также автомобиль помогал спасателям в Крыму и в Хакассии.

Сегодня регион принял участие во всероссийской проверке систем оповещения. Подробнее — в отдельном материале.

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#Общество#Белгородская область#МЧС#Чрезвычайная ситуация#Белгород#Оповещение населения#Артем Черненко
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