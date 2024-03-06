Белгородцам рассказали, как сигнал тревоги будут доводить до людей в крайнем случае

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По словам Евгения Бобынина, мобильный комплекс оповещения населения «Валдай» предназначен для информирования населения в районах чрезвычайных ситуаций.
«В случае если в районе чрезвычайной ситуации нет стационарных технических средств оповещения, либо же уничтожены и повреждены все коммуникации, линии связи и так далее, данный автомобиль выдвигается на место и информирует население о ходе проведения спасательных работ», — Евгений Бобынин.
Такой комплекс в Белгородской области пока один. Ранее его уже использовали во время происшествия на улице Макаренко, также автомобиль помогал спасателям в Крыму и в Хакассии.
Сегодня регион принял участие во всероссийской проверке систем оповещения. Подробнее — в отдельном материале.