Белгородка получила огромный букет мимоз, выполнив просьбу сотрудников ГИБДД

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Полицейские поздравляют белгородок с наступающим 8 Марта и вручают автомобилисткам цветы. Рейд в регионе проходит с начала недели.
В Белгородском районе «цветочный патруль» вышел на дежурство утром 6 марта. Сотрудники полиции останавливали женщин за рулём автомобилей не за нарушения ПДД, а для того, чтобы поздравить их с ближайшим праздником.
«Недоумение на лицах автомобилисток сменяла лучезарная улыбка, как только инспектор дорожно-патрульной службы доставал из-за спины яркие тюльпаны», — отмечается в релизе УМВД.
В региональном УГИБДД сообщили, что самый большой букет от автоинспекторов в регионе получила автолюбительница Екатерина. В Старом Осколе сотрудники ГАИ подготовили поздравления, а букет с мимозами решили вручить автомобилистке, которая согласится на месте сдать теорию ПДД и успешно пройдёт это испытание. Приз выиграла местная жительница, которая ездит за рулём два года.
Напомним, ранее белгородки попросили снизить цены на тюльпаны к 8 Марта. Горожанки отмечали, что самые дешёвые стоят 120 рублей за штуку. На это они пожаловались в Сети.