Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Белгородок на дорогах поздравляют с 8 Марта

Белгородка получила огромный букет мимоз, выполнив просьбу сотрудников ГИБДД

6 марта 2024, 11:03
Фото: УМВД по Белгородской области
Белгородок на дорогах поздравляют с 8 Марта

«Цветочный патруль» поздравил белгородок с наступающим 8 Марта

В Белгородской области автомобилисткам сотрудники ГИБДД вручают цветы в преддверии Международного женского дня. «Цветочный патруль» заступил на дежурство с начала недели, рассказали в УМВД по региону.

Полицейские поздравляют белгородок с наступающим 8 Марта и вручают автомобилисткам цветы. Рейд в регионе проходит с начала недели.

В Белгородском районе «цветочный патруль» вышел на дежурство утром 6 марта. Сотрудники полиции останавливали женщин за рулём автомобилей не за нарушения ПДД, а для того, чтобы поздравить их с ближайшим праздником.

«Недоумение на лицах автомобилисток сменяла лучезарная улыбка, как только инспектор дорожно-патрульной службы доставал из-за спины яркие тюльпаны», — отмечается в релизе УМВД.

В региональном УГИБДД сообщили, что самый большой букет от автоинспекторов в регионе получила автолюбительница Екатерина. В Старом Осколе сотрудники ГАИ подготовили поздравления, а букет с мимозами решили вручить автомобилистке, которая согласится на месте сдать теорию ПДД и успешно пройдёт это испытание. Приз выиграла местная жительница, которая ездит за рулём два года.

Напомним, ранее белгородки попросили снизить цены на тюльпаны к 8 Марта. Горожанки отмечали, что самые дешёвые стоят 120 рублей за штуку. На это они пожаловались в Сети.

Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 МартаБелгородок поздравляют с 8 Марта
Белгородок поздравляют с 8 Марта
Фото: УГИБДД по Белгородской области
«Самые дешёвые по 120 рублей»: белгородки просят снизить цены на тюльпаны к 8 Марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Греческий «шашлычок» и другие: что приготовить для прекрасных дам на 8 марта?Не просто цветы: топ оригинальных подарков к 8 МартаБелгородцы попросили разместить точки продаж цветов к 8 марта вблизи укрытий
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Гибдд#Праздник#8 марта#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Дом белгородцев загорелся после прямого попадания при обстреле ВСУ
Сегодня, 12:07
«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасности
Сегодня, 12:15
«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса
Сегодня, 06:20
Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?
Сегодня, 14:28
Драмтеатр ответил на возмущения белгородцев о пропаганде ЛГБТ* в одной из постановок
Сегодня, 07:20
В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в Белгороде
Сегодня, 09:26