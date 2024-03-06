Белгородка получила огромный букет мимоз, выполнив просьбу сотрудников ГИБДД

В региональном УГИБДД сообщили, что самый большой букет от автоинспекторов в регионе получила автолюбительница Екатерина. В Старом Осколе сотрудники ГАИ подготовили поздравления, а букет с мимозами решили вручить автомобилистке, которая согласится на месте сдать теорию ПДД и успешно пройдёт это испытание. Приз выиграла местная жительница, которая ездит за рулём два года.