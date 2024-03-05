Юную белгородку наградили за спасение раненых премией «По зову женского сердца»

О подвиге юной белгородки стало известно в конце января 2024 года. 17-летняя девушка оказала первую помощь пострадавшим при обстреле 30 декабря. Именно она пыталась помочь Виктории, которая умерла, закрыв собой дочерей. Девочки выжили, но восьмимесячный ребёнок лишился части ноги. Её старшая сестра тоже получила ранения.