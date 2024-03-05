Юную белгородку наградили за спасение раненых премией «По зову женского сердца»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:44
В Москве состоялось награждение лауреатов премии «По зову женского сердца». Победительницей в номинации «Поступок» стала студентка второго курса медицинского колледжа НИУ «БелГУ» Злата Алёхина.
О подвиге юной белгородки стало известно в конце января 2024 года. 17-летняя девушка оказала первую помощь пострадавшим при обстреле 30 декабря. Именно она пыталась помочь Виктории, которая умерла, закрыв собой дочерей. Девочки выжили, но восьмимесячный ребёнок лишился части ноги. Её старшая сестра тоже получила ранения.
На месте обстрела девушка оказалась, потому что была у матери на работе в универмаге «Маяк». Сразу после взрывов белгородка выбежала на улицу и начала помогать пострадавшим.
Напомним, что при обстреле 30 декабря погибли 25 человек, ещё более 100 человек получили ранения.