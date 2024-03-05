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Высокотехнологичные МСП получили 34 млрд льготных кредитов

Высокотехнологичные МСП получили 34 млрд льготных кредитов

5 марта 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
В апреле 2022 года была запущена специализированная правительственная программа льготного кредитования. С ее помощью высокотехнологичные предприятия из сегмента МСП привлекли за два года более 34 миллиардов рублей льготного финансирования, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

По данным tass.ru, программа позволяет МСП из сферы высоких технологий получить льготные кредиты под 3% годовых. За период действия программы было заключено 240 соглашений о льготном кредитовании через МСП Банк, из которых 152 были подписаны в прошлом году.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что программа направлена на поддержку малых предприятий, работающих в приоритетных секторах экономики. Это способствует ускоренному обеспечению технологического суверенитета страны и развитию инновационных компаний.

Льготное кредитование уже получили компании практически из половины регионов России. Наибольший интерес к этому проявляют предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Казани и Челябинска. Средства направляются на разработку программного обеспечения, научные исследования, фармацевтику, информационные технологии и другие отрасли.

По словам Исаевича, три из четырех инновационных компаний относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что такие предприятия способны быстро адаптироваться и помогать развитию стратегических направлений.

Для получения льготного финансирования МСП необходимо соответствовать определенным критериям: входить в 16 приоритетных отраслей, иметь годовую выручку более 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не менее 12% и обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.

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