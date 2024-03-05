Высокотехнологичные МСП получили 34 млрд льготных кредитов

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По данным tass.ru, программа позволяет МСП из сферы высоких технологий получить льготные кредиты под 3% годовых. За период действия программы было заключено 240 соглашений о льготном кредитовании через МСП Банк, из которых 152 были подписаны в прошлом году.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что программа направлена на поддержку малых предприятий, работающих в приоритетных секторах экономики. Это способствует ускоренному обеспечению технологического суверенитета страны и развитию инновационных компаний.
Льготное кредитование уже получили компании практически из половины регионов России. Наибольший интерес к этому проявляют предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Казани и Челябинска. Средства направляются на разработку программного обеспечения, научные исследования, фармацевтику, информационные технологии и другие отрасли.
По словам Исаевича, три из четырех инновационных компаний относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что такие предприятия способны быстро адаптироваться и помогать развитию стратегических направлений.
Для получения льготного финансирования МСП необходимо соответствовать определенным критериям: входить в 16 приоритетных отраслей, иметь годовую выручку более 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не менее 12% и обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.