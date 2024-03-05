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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Москве обсудили бизнес-отношения между РФ и КНР

В Москве обсудили бизнес-отношения между РФ и КНР

5 марта 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney
Советник президента РФ Антон Кобяков встретился в Москве с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем. Они обсудили развитие бизнеса, взаимную информационную поддержку, инструменты для продвижения и другие вопросы.

Антон Кобяков назвал 2024-й знаковым для российско-китайских отношений годом. Впереди празднование 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Поэтому важно отметить роль бизнеса в укреплении экономического сотрудничества и создании благоприятных условий для инвестиционной активности наших стран, пишет 56orb.ru

Стороны также обсудили укрепление сотрудничества внутри механизмов, разработанных правительствами двух стран, и работы бизнес-миссий на различных деловых площадках. Это, в частности, участие представителей КНР в мероприятиях Росконгресса, например в Кавказском инвестиционном форуме.

Фонд в последнее время уделяет много внимания связям с дружественными государствами. В экосистему инвестпроектов фонда входят проект «Инвестируй в Россию» и Международный центр совместных инициатив (ICJI), на базе которых Росконгресс уже заключил ряд соглашений о сотрудничестве с китайскими компаниями и организациями.

Чжоу Лицюнь заявил, что Китай заинтересован в развитии бизнеса в России. В Союзе китайских предпринимателей, работающем в РФ, уже 4000 членов. Участие в инвестпроектах создает широкие возможности как для российских, так и для китайских компаний, ориентированных на установление взаимных контактов и выход на совместные рынки.

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