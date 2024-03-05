В Москве обсудили бизнес-отношения между РФ и КНР

Чжоу Лицюнь заявил, что Китай заинтересован в развитии бизнеса в России. В Союзе китайских предпринимателей, работающем в РФ, уже 4000 членов. Участие в инвестпроектах создает широкие возможности как для российских, так и для китайских компаний, ориентированных на установление взаимных контактов и выход на совместные рынки.