В МЧС опровергли информацию Mash о пожаре на трёх резервуарах белгородской нефтебазы

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В региональном МЧС официально опровергли информацию о пожаре на трёх резервуарах нефтебазы в Губкинском горокруге. Такие сведения ранее опубликовал Telegram-канал Mash.
В ведомстве подчеркнули, что повреждён только один резервуар. Угрозы распространения огня нет. На момент публикации заметки было известно, что открытое горение на месте ЧП ликвидировали.
Происшествие в Губкинском горокруге случилось 5 марта. Известно, что сначала произошёл взрыв, а потом — пожар на инфраструктурном объекте. По данным некоторых источников, к происшествию привела атака БПЛА. Однако официального подтверждения этой информации не было.
Тем временем неспокойно сегодня и в двух соседних с Белгородской областью регионах. В Курской области атакована ж/д станция, спустя время стало известно об ударе с беспилотника. В Воронежской области тем временем объявили авиационную опасность.