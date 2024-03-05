В МЧС опровергли информацию Mash о пожаре на трёх резервуарах белгородской нефтебазы

Происшествие в Губкинском горокруге случилось 5 марта. Известно, что сначала произошёл взрыв, а потом — пожар на инфраструктурном объекте. По данным некоторых источников, к происшествию привела атака БПЛА. Однако официального подтверждения этой информации не было.