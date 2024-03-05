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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Информацию о пожаре на трёх резервуарах нефтебазы под Белгородом не подтвердили

В МЧС опровергли информацию Mash о пожаре на трёх резервуарах белгородской нефтебазы

5 марта 2024, 08:24
Фото: 1MI

Информацию о пожаре на трёх резервуарах нефтебазы под Белгородом не подтвердили

Ранее источник сообщил, что вместо одного резервуара якобы горят три. В региональном МЧС официально опровергли эту информацию.
Сюжет
МЧС

В региональном МЧС официально опровергли информацию о пожаре на трёх резервуарах нефтебазы в Губкинском горокруге. Такие сведения ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

В ведомстве подчеркнули, что повреждён только один резервуар. Угрозы распространения огня нет. На момент публикации заметки было известно, что открытое горение на месте ЧП ликвидировали.

Происшествие в Губкинском горокруге случилось 5 марта. Известно, что сначала произошёл взрыв, а потом — пожар на инфраструктурном объекте. По данным некоторых источников, к происшествию привела атака БПЛА. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Тем временем неспокойно сегодня и в двух соседних с Белгородской областью регионах. В Курской области атакована ж/д станция, спустя время стало известно об ударе с беспилотника. В Воронежской области тем временем объявили авиационную опасность.

В соседнем с Белгородской областью регионе ожидают налёта беспилотников
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