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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Деньги

В Белгородской области за год выросло число налоговых поступлений

5 марта 2024, 13:24
Фото: 1MI
Деньги
Собираемость налогов выросла на 39 млрд рублей. Показатели подсчитала аналитическая служба FinExpertiza.
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Налоги

Налоговые сборы в консолидированный бюджет России в 2023 году в Белгородской области увеличились относительно 2022 года на 20,5% — до 232 млрд рублей. Доля поступлений в бюджет региона составила 56,2% (130 млрд рублей). В 2022 году сумма налоговых сборов составила 192 млрд рублей.

В Воронежской области налоговые сборы увеличились на 17,3% — до 225 млрд рублей. В Курской области рост составил 21,6% — до 113 млрд рублей, а в Липецкой области — 116,4%, до 135 млрд рублей. В Тамбовской области собираемость налогов выросла на 21,3% — до 63 млрд рублей.

В целом в стране в 2023 году сборы по налогам достигли 36,2 трлн рублей. Отмечается, что из-за сокращения сырьевых налогов рост совокупных сборов по сравнению с 2022 годом замедлился в два раза и немного превысил инфляцию.

Наибольший рост налоговых поступлений был замечен в Москве (+1,95 трлн рублей), Санкт-Петербурге (+582 млрд рублей) и Московской области (+287 млрд рублей). Самое значительное сокращение налоговых сборов наблюдается в Иркутской области (-1,3 трлн рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (-724 млн рублей) и Якутии (-128 млрд рублей).

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#Белгородская область#Экономика#Налоги#Сборы#Белгород#Алина Харина
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