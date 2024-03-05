Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Все белгородские школы обеспечили высокоскоростным интернетом

В Белгородской области досрочно выполнили поручение Путина

5 марта 2024, 11:07
Фото: 1MI

Все белгородские школы обеспечили высокоскоростным интернетом

Владимир Путин поручил обеспечить все школы высокоскоростным интернетом. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как обстоят дела в Белгородской области по данному вопросу.
Сюжет
Школы

На совещании по реализации программы капремонта школ президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в стране высокоскоростным интернетом. Причём он отметил, что речь идёт не просто об интернете, а именно о высокоскоростном доступе во всемирную сеть.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство, чтобы выяснить, сколько белгородских школ обеспечены высокоскоростным интернетом. В ответе было сказано, что в регионе все школы обеспечены интернетом. Речь идёт о 550 образовательных организациях.

При этом во всех школах — это высокоскоростной интернет по оптоволоконной линии, на следующих скоростях: городские школы — 100 Мбит/с, сельские — 50 Мбит/с.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассказывали об уроках IT в школах, а также выяснили, хватает ли планшетов для всех детей.

Дети смогут учиться: в белгородском приграничье планируют провести интернет
Узнать подробнее
Читайте также:
Преступность среди юных белгородцев может расти из-за инфовойны и влияния интернетаИнтернет постепенно возобновляет нормальную работу на территории РоссииВ Минцифры объяснили массовый сбой интернета у россиян
#Белгородская область#Владимир Путин#Школы#Эксклюзив#Журналисты#Белгород#Кристина Семенчук#Сельские школы#Капремонт школ#Городские школы
Подпишитесь
«Будет бетономешалка»: какую тактику выбрал в суде адвокат Александра Сергиенко?
Сегодня, 14:11
По грузовику с мирными жителями в Белгородской области ударили дроном-камикадзе
Сегодня, 12:46
«Показывают похабщину»: в Белгороде разгорелся скандал из-за постановки в драмтеатре
Сегодня, 14:05
Осуждённому за мошенничество Фуглаеву-младшему смягчили приговор
Сегодня, 11:21
Ковалёва допустила нарушения? Почему «Русагро» не пришло на собрание «Агро-Белогорья»
Сегодня, 08:45
Шесть населённых пунктов под Белгородом попали под отключения из-за обстрела
Сегодня, 13:51