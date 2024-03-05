В Белгородской области досрочно выполнили поручение Путина

На совещании по реализации программы капремонта школ президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в стране высокоскоростным интернетом. Причём он отметил, что речь идёт не просто об интернете, а именно о высокоскоростном доступе во всемирную сеть.