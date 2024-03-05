В Белгородской области досрочно выполнили поручение Путина

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На совещании по реализации программы капремонта школ президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ в стране высокоскоростным интернетом. Причём он отметил, что речь идёт не просто об интернете, а именно о высокоскоростном доступе во всемирную сеть.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство, чтобы выяснить, сколько белгородских школ обеспечены высокоскоростным интернетом. В ответе было сказано, что в регионе все школы обеспечены интернетом. Речь идёт о 550 образовательных организациях.
При этом во всех школах — это высокоскоростной интернет по оптоволоконной линии, на следующих скоростях: городские школы — 100 Мбит/с, сельские — 50 Мбит/с.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассказывали об уроках IT в школах, а также выяснили, хватает ли планшетов для всех детей.