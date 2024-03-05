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В 2024 году в Тульской области резко выросли цены на продукты

5 марта 2024, 07:30
В 2024 году в Тульской области заметно выросли цены на некоторые продукты. В начале года многие из них подорожали более чем на 5%. Список составлен из 30 позиций, которые сильнее всего подорожали в январе–феврале.

Особенно выросли цены на продукты для детей, такие как творожки и молочные смеси (на 5%), мясные консервы (на 7%) и фруктовые консервы (на 18%), пишет tsn24.ru.

Также стали дороже овощи: картофель и помидоры подорожали на 5%, а чеснок, огурцы, свекла и капуста — на 13%, 14% и 16% соответственно.

Цены на кофе возросли как на растворимый, так и на зерновой кофе — на 14% и 16,5% соответственно.

Яйца, которые уже вызывали ажиотаж в 2023 году, стали еще дороже в начале 2024 года — их цены выросли в среднем на 6,5%.

Самые большие приросты цен получили шоколад (на 18%), кетчуп (на 20%), мед (на 25%) и хлеб — пшеничный (на 30%) и ржаной (на 32%).

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