В 2024 году в Тульской области резко выросли цены на продукты

В 2024 году в Тульской области заметно выросли цены на некоторые продукты. В начале года многие из них подорожали более чем на 5%. Список составлен из 30 позиций, которые сильнее всего подорожали в январе–феврале.