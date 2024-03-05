В 2024 году в Тульской области резко выросли цены на продукты

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Особенно выросли цены на продукты для детей, такие как творожки и молочные смеси (на 5%), мясные консервы (на 7%) и фруктовые консервы (на 18%), пишет tsn24.ru.
Также стали дороже овощи: картофель и помидоры подорожали на 5%, а чеснок, огурцы, свекла и капуста — на 13%, 14% и 16% соответственно.
Цены на кофе возросли как на растворимый, так и на зерновой кофе — на 14% и 16,5% соответственно.
Яйца, которые уже вызывали ажиотаж в 2023 году, стали еще дороже в начале 2024 года — их цены выросли в среднем на 6,5%.
Самые большие приросты цен получили шоколад (на 18%), кетчуп (на 20%), мед (на 25%) и хлеб — пшеничный (на 30%) и ржаной (на 32%).