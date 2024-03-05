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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Магнитная буря

Стоит ли белгородцам ждать магнитные бури в Международный женский день?

5 марта 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря

Белгородцам рассказали, когда стоит ждать магнитные бури

Журналисты издания «Орелtimes» выяснили, стоит ли ждать в ближайшее время возникновения магнитных бурь. Оказалось, что эта неделя выдастся спокойной, однако слабые магнитные бури могут начать появляться уже к середине марта, отметили эксперты центра «Фобос».

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии рассказали россиянам, что в ближайшее время не будет радиационных и геомагнитных рисков. В настоящий момент на видимой стороне Солнца не наблюдаются крупные центры с существенными запасами вспышечной энергии, поэтому спокойный геомагнитный фон должен сохраниться на протяжении всей недели.

Тем не менее сохраняется небольшая вероятность магнитных бурь — 10%. В первой половине недели вероятность возникновения крупных вспышек составляет около 5%, после четверга она увеличится до 15%.

Небольшие изменения возможны в середине марта: именно столько времени должно потребоваться Солнцу для восстановления после февральских магнитных бурь.

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#Общество#Метеозависимость#Александра Склярова#Магнитные бури
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