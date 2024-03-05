Стоит ли белгородцам ждать магнитные бури в Международный женский день?

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии рассказали россиянам, что в ближайшее время не будет радиационных и геомагнитных рисков. В настоящий момент на видимой стороне Солнца не наблюдаются крупные центры с существенными запасами вспышечной энергии, поэтому спокойный геомагнитный фон должен сохраниться на протяжении всей недели.