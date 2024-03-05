Стоит ли белгородцам ждать магнитные бури в Международный женский день?

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии рассказали россиянам, что в ближайшее время не будет радиационных и геомагнитных рисков. В настоящий момент на видимой стороне Солнца не наблюдаются крупные центры с существенными запасами вспышечной энергии, поэтому спокойный геомагнитный фон должен сохраниться на протяжении всей недели.
Тем не менее сохраняется небольшая вероятность магнитных бурь — 10%. В первой половине недели вероятность возникновения крупных вспышек составляет около 5%, после четверга она увеличится до 15%.
Небольшие изменения возможны в середине марта: именно столько времени должно потребоваться Солнцу для восстановления после февральских магнитных бурь.