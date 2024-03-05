Пользователи YouTube и ряда соцсетей сообщают о масштабном сбое

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, пользователи сообщили о сбое в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Порядка 42% пожаловались на работу сайта, а чуть более 30% — на сбои в работе приложения. Также около 20% указали на проблемы при воспроизведении видео.
Сбои наблюдаются в работе Facebook* и Instagram*. У большинства пользователей есть проблемы с входом. Также люди жалуются в целом на работу приложений.
Напомним, 27 февраля с проблемами столкнулись пользователи Telegram. О сбоях сообщали жители разных регионов страны. У людей не получалось отправить сообщения или просмотреть новости на каналах. Были проблемы и с загрузкой файлов.
* запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской