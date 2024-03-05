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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Пользователи YouTube и ряда соцсетей сообщают о масштабном сбое

Пользователи YouTube и ряда соцсетей сообщают о масштабном сбое

5 марта 2024, 17:20
Фото: 1MI
Не удаётся войти в учётные записи, а также совершить ряд других действий. Сбои в работе наблюдаются в некоторых странах.
Сюжет
Соцсети

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, пользователи сообщили о сбое в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Порядка 42% пожаловались на работу сайта, а чуть более 30% — на сбои в работе приложения. Также около 20% указали на проблемы при воспроизведении видео.

Сбои наблюдаются в работе Facebook* и Instagram*. У большинства пользователей есть проблемы с входом. Также люди жалуются в целом на работу приложений.

Напомним, 27 февраля с проблемами столкнулись пользователи Telegram. О сбоях сообщали жители разных регионов страны. У людей не получалось отправить сообщения или просмотреть новости на каналах. Были проблемы и с загрузкой файлов.

* запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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#Новости#Соцсети#Telegram#Проблемы#Белгород#Кристина Семенчук#Youtube#Сбой
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