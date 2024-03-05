Пользователи YouTube и ряда соцсетей сообщают о масштабном сбое

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, пользователи сообщили о сбое в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Порядка 42% пожаловались на работу сайта, а чуть более 30% — на сбои в работе приложения. Также около 20% указали на проблемы при воспроизведении видео.