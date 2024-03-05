Не просто цветы: топ оригинальных подарков к 8 Марта

Многие цветочные магазины предлагают остановить свой выбор не просто на букете тюльпанов, а на букете-гиганте. Такой подарок точно не оставит равнодушной ни одну женщину. Также оригинальным подарком может стать роза в колбе. Роза будет радовать своей красотой не один год из-за специальной технологии производства.