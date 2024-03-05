Не просто цветы: топ оригинальных подарков к 8 Марта

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Мама — самый близкий человек для каждого из нас, поэтому и подарок для неё должен быть особенным. Стоит выбрать прежде всего тот презент, который принесёт положительные эмоции.
Хорошим подарком для мамы станут духи. Молодой маме стоит подарить духи с нежным цветочным или свежим фруктовым ароматом. Мамам постарше рекомендуется выбирать насыщенные глубокие ароматы.
Спортивным матерям можно подарить фитнес-часы. Подобрать их можно на любой вкус и цену: с функцией звонка, счётчиком шагов, измерением кислорода в крови.
Если же вы привыкли дарить на 8 Марта мамам букеты цветов, то обратите внимание на цветы в горшках. В отличие от традиционных букетов, растения в горшках будут радовать близких людей намного дольше. В качестве подарка можно приобрести орхидеи, фиалки, гиацинты, пеларгонии.
Мамам, которые любят украшать интерьер в доме, можно подарить картину, ковёр для пола или вазу. Помимо этого, хорошим подарком станет торшер или настенные часы. Не стоит забывать и о посуде. Чайный сервиз, набор тарелок, кастрюль, кувшин для компота или же набор разделочных досок — весьма достойные варианты презента.
Для мам, которые любят ходить в театры, можно приобрести билеты на какой-нибудь спектакль. Также подойдёт билет на концерт, выставку или музей.
При выборе подарка для жены или девушки стоит учитывать возраст, интересы и увлечения своей второй половинки. Один из традиционных подарков — букеты цветов.
Многие цветочные магазины предлагают остановить свой выбор не просто на букете тюльпанов, а на букете-гиганте. Такой подарок точно не оставит равнодушной ни одну женщину. Также оригинальным подарком может стать роза в колбе. Роза будет радовать своей красотой не один год из-за специальной технологии производства.
Кроме того, отличным подарком для молодых девушек может стать фен, плойка, стайлер или массажёры для лица. Если же вы сомневаетесь в выборе определённого подарка, можно приобрести сертификаты на покупку косметики, техники и книг.
При неограниченном бюджете можно подарить любимым ювелирные украшения или путёвки на курорт. Также в качестве подарка подойдут одежда, аксессуары и обувь.
Если же ваша возлюбленная больше ценит впечатления, а не вещи, можно купить билет на квест, посетить какой-нибудь мастер-класс или же взять уроки по катанию на лошадях.
Девочкам 8 Марта можно подарить набор для творчества, детскую книгу или куклу.
Также остановить свой выбор можно на:
При выборе подарка девочкам стоит также учитывать их увлечения.
8 Марта подарки от мужчин ждут не только вторые половинки и близкие, но и коллеги. Однако выбирать подарок коллегам — задача не из простых, так как презент должен понравиться всем представительницам прекрасного пола в коллективе.
Рассмотрим несколько вариантов, которые точно должны понравиться женщинам. Для любительниц чайных перерывов подойдут кондитерские наборы: пирожные, конфеты ручной работы, сладкие букеты. Отличным подарком также станут чайные и кофейные наборы.
Помимо этого, коллегам можно купить офисную канцелярию: наборы для записей, блокноты, перьевые или красивые шариковые ручки. Оптимальный вариант для подарка — это сертификат на поход в магазин косметики или техники. Девушка-коллега получит возможность самостоятельно выбрать нужный подарок.
Если бюджет для подарка ограничен, а порадовать близких хочется, расстраиваться не стоит: есть масса недорогих вещей, которые также оставят хорошие впечатления. В качестве таких презентов можно рассмотреть следующие варианты:
В список оригинальных подарков на 8 Марта можно внести билеты на экстремальные развлечения: картинг, прыжок с парашютом, пейнтбол, квадроциклы. Помимо этого, для спортсменок подойдут абонементы в тренажёрный зал, танцы или бассейн. Также необычным подарком станет сертификат на фотосессию.