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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:02

Женщины

Не просто цветы: топ оригинальных подарков к 8 Марта

5 марта 2024, 11:02
Фото: 1MI
Женщины

Белгородцам рассказали, какой подарок выбрать женщинам к 8 Марта

Приближается главный праздник начала весны — Международный женский день. Мужчины задумываются о том, какой подарок преподнести близким на 8 Марта. Бел.Ру собрало подборку презентов для дам, которые подойдут абсолютно всем.

Подарок маме на 8 Марта

Мама — самый близкий человек для каждого из нас, поэтому и подарок для неё должен быть особенным. Стоит выбрать прежде всего тот презент, который принесёт положительные эмоции.

Хорошим подарком для мамы станут духи. Молодой маме стоит подарить духи с нежным цветочным или свежим фруктовым ароматом. Мамам постарше рекомендуется выбирать насыщенные глубокие ароматы.

Спортивным матерям можно подарить фитнес-часы. Подобрать их можно на любой вкус и цену: с функцией звонка, счётчиком шагов, измерением кислорода в крови.

Если же вы привыкли дарить на 8 Марта мамам букеты цветов, то обратите внимание на цветы в горшках. В отличие от традиционных букетов, растения в горшках будут радовать близких людей намного дольше. В качестве подарка можно приобрести орхидеи, фиалки, гиацинты, пеларгонии.

Мамам, которые любят украшать интерьер в доме, можно подарить картину, ковёр для пола или вазу. Помимо этого, хорошим подарком станет торшер или настенные часы. Не стоит забывать и о посуде. Чайный сервиз, набор тарелок, кастрюль, кувшин для компота или же набор разделочных досок — весьма достойные варианты презента.

Для мам, которые любят ходить в театры, можно приобрести билеты на какой-нибудь спектакль. Также подойдёт билет на концерт, выставку или музей.

Оригинальный подарок для мамы — это билет в театр или на театрализованное шоу.Оригинальный подарок для мамы — это билет в театр или на театрализованное шоу.
Оригинальный подарок для мамы — это билет в театр или на театрализованное шоу.
Фото: 1MI

Подарок для жены/девушки на 8 Марта

При выборе подарка для жены или девушки стоит учитывать возраст, интересы и увлечения своей второй половинки. Один из традиционных подарков — букеты цветов.

Многие цветочные магазины предлагают остановить свой выбор не просто на букете тюльпанов, а на букете-гиганте. Такой подарок точно не оставит равнодушной ни одну женщину. Также оригинальным подарком может стать роза в колбе. Роза будет радовать своей красотой не один год из-за специальной технологии производства.

Кроме того, отличным подарком для молодых девушек может стать фен, плойка, стайлер или массажёры для лица. Если же вы сомневаетесь в выборе определённого подарка, можно приобрести сертификаты на покупку косметики, техники и книг.

При неограниченном бюджете можно подарить любимым ювелирные украшения или путёвки на курорт. Также в качестве подарка подойдут одежда, аксессуары и обувь.

Если же ваша возлюбленная больше ценит впечатления, а не вещи, можно купить билет на квест, посетить какой-нибудь мастер-класс или же взять уроки по катанию на лошадях.

При выборе букета для возлюбленной стоит остановить своё внимание на тюльпанах. Эти цветы являются символом женского дня.При выборе букета для возлюбленной стоит остановить своё внимание на тюльпанах. Эти цветы являются символом женского дня.
При выборе букета для возлюбленной стоит остановить своё внимание на тюльпанах. Эти цветы являются символом женского дня.
Фото: 1MI

Подарок ребёнку на 8 Марта

Девочкам 8 Марта можно подарить набор для творчества, детскую книгу или куклу.

Также остановить свой выбор можно на:

  • настольных играх;
  • наборах для экспериментов;
  • пазлах с героями любимых мультфильмов;
  • музыкальном инструменте;
  • детском фотоаппарате;
  • роликах и коньках;
  • наборе для выращивания растений;
  • игровых наборах о профессиях: врачи, повара, парикмахеры.

При выборе подарка девочкам стоит также учитывать их увлечения.

Совсем маленькой девочке 8 Марта можно подарить куклу.Совсем маленькой девочке 8 Марта можно подарить куклу.
Совсем маленькой девочке 8 Марта можно подарить куклу.
Фото: 1MI

Подарки коллегам на 8 Марта

8 Марта подарки от мужчин ждут не только вторые половинки и близкие, но и коллеги. Однако выбирать подарок коллегам — задача не из простых, так как презент должен понравиться всем представительницам прекрасного пола в коллективе.

Рассмотрим несколько вариантов, которые точно должны понравиться женщинам. Для любительниц чайных перерывов подойдут кондитерские наборы: пирожные, конфеты ручной работы, сладкие букеты. Отличным подарком также станут чайные и кофейные наборы.

Помимо этого, коллегам можно купить офисную канцелярию: наборы для записей, блокноты, перьевые или красивые шариковые ручки. Оптимальный вариант для подарка — это сертификат на поход в магазин косметики или техники. Девушка-коллега получит возможность самостоятельно выбрать нужный подарок.

Для прекрасной половины профессионального коллектива можно приобрести канцелярские принадлежности.Для прекрасной половины профессионального коллектива можно приобрести канцелярские принадлежности.
Для прекрасной половины профессионального коллектива можно приобрести канцелярские принадлежности.
Фото: 1MI

Топ недорогих подарков на 8 Марта

Если бюджет для подарка ограничен, а порадовать близких хочется, расстраиваться не стоит: есть масса недорогих вещей, которые также оставят хорошие впечатления. В качестве таких презентов можно рассмотреть следующие варианты:

  • мыло ручной работы;
  • набор бомбочек для ванны;
  • набор миниатюрных масляных духов;
  • кружка с надписью;
  • блокнот;
  • книга;
  • набор шоколада ручной работы.

Оригинальные подарки на 8 Марта

В список оригинальных подарков на 8 Марта можно внести билеты на экстремальные развлечения: картинг, прыжок с парашютом, пейнтбол, квадроциклы. Помимо этого, для спортсменок подойдут абонементы в тренажёрный зал, танцы или бассейн. Также необычным подарком станет сертификат на фотосессию.

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