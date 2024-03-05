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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Мужчина и женщина

Именные тату, серенады и кредиты: белгородцы — о безумных поступках ради женщин

5 марта 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина и женщина

14% белгородцев не совершали ради любимых женщин безрассудные поступки

В преддверии Международного женского дня специалисты сервиса SuperJob опросили работающих мужчин из Белгорода и выяснили, кто из них совершал ради женщин безрассудные поступки, а кто — нет.

Около 25% мужчин отметили, что именно женитьба стала самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины. 7% горожан считают, что такими поступками стали долгие поездки ради встреч с возлюбленной. 5% опрошенных белгородцев уверены: безрассудностью стало признание в любви.

Ещё 5% респондентов ради женщины решились на переезд, а по 4% мужчин совершали такие поступки, как драки и покорение высоты. Например, один мужчина залезал в общежитие к невесте по водосточной трубе. При этом 2% белгородцев разорились из-за покупки подарка любимой женщине.

Один из сотни мужчин брал ради возлюбленной кредиты, ещё по 1% жителей прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены и разводились с женой ради любовницы. Кроме этого, мужчины делали именные татуировки, пели серенады, устраивали ссоры с родителями и увольнялись с работы.

При этом 14% мужчин вовсе не совершали никаких необдуманных поступков ради женщин.

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#Общество#Белгородская область#8 марта#Новости Белгорода#Мужчины#Женщины#Международный женский день#Белгород#Александра Склярова
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