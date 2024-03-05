Именные тату, серенады и кредиты: белгородцы — о безумных поступках ради женщин

Ещё 5% респондентов ради женщины решились на переезд, а по 4% мужчин совершали такие поступки, как драки и покорение высоты. Например, один мужчина залезал в общежитие к невесте по водосточной трубе. При этом 2% белгородцев разорились из-за покупки подарка любимой женщине.