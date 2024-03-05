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Posted 5 марта 2024, 13:31

Published 5 марта 2024, 13:31

Modified 1 апреля 2024, 14:51

Updated 1 апреля 2024, 14:51

Рецепты на 8 Марта

Греческий «шашлычок» и другие: что приготовить для прекрасных дам на 8 Марта?

5 марта 2024, 13:31
Фото: 1MI. Рецепты на 8 Марта

Белгородцам предложили приготовить вкусные и полезные блюда к 8 Марта

Сюжет
Новости Белгорода
Итак, журналисты Бел.Ру в честь главного женского дня собрали несколько рецептов, которые обязательно оценят прекрасные дамы. Не только потому, что вкусные, но и потому, что не навредят организму, фигуре и могут быть полезными. Как вам, к примеру, греческий салат на шпажках? Или торт с желе?

Международный женский день не за горами, а значит — пришло время подумать над тем, чем порадовать своих родных и любимых женщин. И кто бы что ни говорил про душу, а женщина всегда стремится следить за своей фигурой. Поэтому, чтобы праздник не вызвал раздражение и не навредил, мы подготовили для вас несколько рецептов полезных и при этом необычных блюд, которые можно приготовить дома.

Блюда с тунцом
Блюда с тунцом. Фото: 1MI

Йогуртовый торт

Йогурт — одно из любимых кисломолочных лакомств и отличный источник белка для тех женщин, которые любят заниматься фитнесом. Торт из йогурта прост в приготовлении, не требует запекания в духовке и будет отличным угощением на 8 Марта.

Огромный плюс этого торта в том, что он готовится без выпечки. Что для этого нужно?

  • Песочное печенье — 120 грамм
  • Сливочное масло — 50 грамм
  • Ягодный йогурт — 350 грамм
  • Желатин — 15 грамм
  • Жирные сливки — 150 миллилитров
  • Вода — 75 миллилитров

Итак, приготовление. Тортик готовится по типу чизкейка. Нужно измельчить печенье практически в мелкую крошку. После этого она смешивается с размягчённым или растопленным сливочным маслом. Теперь смесь уже в форме необходимо утрамбовать.

Что дальше? Замачиваем желатин. Когда гранулы растворятся, вливаем и смешиваем всё это с йогуртом. Можно даже совсем немного взбить. А вот сливки нужно будет взбивать усерднее, до «пиков». Аккуратно смешиваем их с йогуртовой массой, вливаем в форму с утрамбованной в ней основой из печенья. Всё. Убираем тортик в холодильник до застывания, а потом украшаем по вкусу, если захочется сделать его ну совсем уж красивым в честь праздника.

Торт на 8 марта
Торт на 8 марта. Фото: 1MI

Панна-котта «Кокос-апельсин»

ПП панна-котта на основе кокосового молока будет еще вкуснее, если взять настоящее густое молоко из жестяной банки. Обычно они есть в отделах для азиатской кухни.

Понадобится:

  • Кокосовое молоко — 250 миллилитров
  • Апельсиновый сок — 1,5 стакана
  • Подсластитель — по вкусу
  • Кукурузный крахмал — одна столовая ложка
  • Агар-агар — 1,5 чайной ложки

Приготовление. Смешиваем треть апельсинового сока с кокосовым молоком, крахмалом, подсластителем и третью часть агар-агара. Отправляем всё это на плиту, доводим до кипения и провариваем одну минуту. Не забываем при этом помешивать.

Вливаем всё в формочки и отправляем в холодильник, чтобы основа застыла. Теперь в остаток апельсинового сока добавляем агар-агар, смешиваем. А потом кипятим, заливаем вторым слоем десерта и снова отправляем застывать.

Фото: 1MI

Сметанный торт с разноцветным желе

Здесь тоже нет ничего сложного. Просто следуем рецепту — и получаем яркую сладость. Какие ингредиенты понадобятся:

  • Печенье — 200 грамм
  • Сахар — один стакан
  • Смесь для желе в пакетиках разных цветов — три штуки
  • Желатин — 20 грамм
  • Ванилин — 10 грамм
  • Сметана — 500 грамм

Смешиваем смесь для желе в разных ёмкостях и застывать ставим в холодильник. А желатин заливаем стаканом тёплой воды, всё по инструкции на обратной стороне упаковки.

Переходим к сметане. Её нужно будет взбить с сахаром и ванилином. Естественно — миксером. После того, как смесь будет взбита, добавляем в неё желатин и снова взбиваем. Достаём цветное желе из холодильника, нарезаем его. Далее крошим печенье. Его нужно будет выложить в форму слоями. Теперь слои можно заливать кремом из сметаны и поставить в холодильник, чтобы всё это сладкое дело застыло.

Торт с желе
Торт с желе. Фото: 1MI

Запечённое авокадо

А теперь переходим к блюдам несладким. Берём следующие ингредиенты:

  • Авокадо — одна штука
  • Чеснок — один зубчик
  • Помидоры и огурцы — по 100 грамм
  • Оливковое масло — две чайных ложки
  • Красный лук — 40 грамм
  • Кинза — три веточки
  • Травы и приправы — по вкусу
  • Лимонный сок — одна чайная ложка

Авокадо по этому рецепту будем делать с начинкой. Итак, разрезаем его пополам и достаём косточку. Делаем это аккуратно, чтобы обязательно остались лунки. Половинки дальше смазываем оливковым маслом, трём чеснок и им тоже намазываем авокадо. Теперь в ход идут приправы. Запекаем в духовке авокадо при 200 градусах 15 минут.

Что делать, пока запекается? Мелко нарезаем помидоры, огурцы, лук и кинзу. Добавляем лимонный сок, оставшееся оливковое масло и будущую начинку смешиваем. Когда авокадо будет готово, выкладываем в лунки от косточки эту смесь и посыпаем приправами. Готово.

ПП-блюда на 8 марта
ПП-блюда на 8 марта. Фото: 1MI

Греческий салат на шпажках

Оригинальная версия любимого многими и вкусного салата. Для приготовления одной порции понадобится:

  • Сладкий перец — 17 грамм
  • Огурец — 17 грамм
  • Брынза или фета — 17 грамм
  • Помидоры черри — четыре штуки
  • Салат айсберг — 6,7 грамм
  • Бальзамический соус — по вкусу
  • Уксус — чуть меньше чайной ложки (примерно 0,3 грамма)
  • Масло оливковое — половина столовой ложки
  • Маслины — четыре штуки
  • Сахар — по вкусу
  • Соль —по вкусу

Все ингредиенты и сыр нарезаем как хочется. Помидоры можно просто разрезать пополам, огурцы — полукружочками, салат — порвать на кусочки, а оливки или маслины не резать вообще.

Сперва на шпажку нанизываем половинку помидора черри. Ею же нанизывать и заканчиваем. Всё остальное можно на шпажку отправлять в том порядке, который нравится вам. Кстати, кусочки листика салата можно сложить 3-4 раза при нанизывании. Это проще, удобнее и красивее.

А теперь делаем смесь, которой греческий «шашлычок» будем заправлять. Смешиваем и перемешиваем сахар, соль, уксус и масло. Бальзамическим соусом поливаем сверху после заправки.

Салат
Салат. Фото: 1MI

Ещё кое-что к Международному женскому дню. Его история началась давно, но вы знаете, с чего именно? И какие традиции связаны с этим праздником? Готовы попробовать свои силы, пройдя тест от журналистов Бел.Ру?

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