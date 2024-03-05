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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Часть жителей Белгорода останутся без отопления и горячей воды

Часть жителей Белгорода останутся без отопления и горячей воды

5 марта 2024, 16:35
Фото: 1MI
Отключение связано с ремонтом нескольких участков внутриквартальных тепловых сетей. Подробнее сообщили в мэрии областного центра.

Ремонтные работы проведут 6 марта. Их будут выполнять с 09:30 до 15:40 на ул. Менделеева, Челюскинцев и Щорса.

Поэтому временную подачу тепла и горячей воды приостановят в домах № 56, 58, 58а на ул. Челюскинцев и доме № 22 на ул. Менделеева.

Также без горячей воды временно останутся жители домов № 55 и 55а на ул. Челюскинцев. А отопления не будет в домах № 14 и 18 на ул. Менделеева.

По чётной стороне улицы Щорса (дома № 20-30) тепло отключат с 10:00 до 16:00.

Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее белгородцы пожаловались на стоимость коммунальных услуг. Жительница посёлка Комсомольский в Белгородском районе поинтересовалась, почему за отопление её двухкомнатной квартиры площадью 59 «квадратов» просят заплатить 5500 рублей.

Руководитель Белгородского района Анна Куташова направила обращение в управляющую компания для уточнения информации.

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#Ремонт#Коммунальные услуги#Горячая вода#Улицы#Отопление#Тепловые сети#Новости Белгорода#Теплоэнергетики#Мэрия#Белгород#Кристина Семенчук
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