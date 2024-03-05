Часть жителей Белгорода останутся без отопления и горячей воды

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Ремонтные работы проведут 6 марта. Их будут выполнять с 09:30 до 15:40 на ул. Менделеева, Челюскинцев и Щорса.
Поэтому временную подачу тепла и горячей воды приостановят в домах № 56, 58, 58а на ул. Челюскинцев и доме № 22 на ул. Менделеева.
Также без горячей воды временно останутся жители домов № 55 и 55а на ул. Челюскинцев. А отопления не будет в домах № 14 и 18 на ул. Менделеева.
По чётной стороне улицы Щорса (дома № 20-30) тепло отключат с 10:00 до 16:00.
Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства.
Напомним, ранее белгородцы пожаловались на стоимость коммунальных услуг. Жительница посёлка Комсомольский в Белгородском районе поинтересовалась, почему за отопление её двухкомнатной квартиры площадью 59 «квадратов» просят заплатить 5500 рублей.
Руководитель Белгородского района Анна Куташова направила обращение в управляющую компания для уточнения информации.