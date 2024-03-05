Белгородка не попала в Турцию из-за просроченного паспорта. Суд наказал турагентство

В добровольном порядке турагент отказался возмещать убытки клиентке. Оператор сослался на то, что женщина была осведомлена о правилах въезда в Турцию. Роспотребнадзор составил исковое заявление к турагентству о взыскании убытков, процентов за пользование чужими деньгами, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.