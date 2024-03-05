Белгородка не попала в Турцию из-за просроченного паспорта. Суд наказал турагентство

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Белгородка заключила с агентством «БелТур» договор на туристический продукт оператора TEZ Tour. Однако женщине отказали во въезде в Анталью из-за просроченного загранпаспорта. Дата окончания срока действия паспорта составляла менее 120 дней, необходимых для въезда в страну.
В добровольном порядке турагент отказался возмещать убытки клиентке. Оператор сослался на то, что женщина была осведомлена о правилах въезда в Турцию. Роспотребнадзор составил исковое заявление к турагентству о взыскании убытков, процентов за пользование чужими деньгами, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.
Исковые требования мировой судья удовлетворил частично. С турагента должны были взыскать 63 тыс. рублей. Турагент подал кассационную жалобу, но её оставили без удовлетворения.
Отмечается, что турагент знал о сроке действия паспорта, но несмотря на это продолжил бронировать тур.