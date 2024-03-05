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Туризм

Белгородка не попала в Турцию из-за просроченного паспорта. Суд наказал турагентство

5 марта 2024, 14:30
Фото: 1MI
Туризм

Туроператора наказали за сорвавшийся отпуск белгородки в Турции

У женщины был просроченный загранпаспорт, туристке отказали во въезде в Турцию. Наказание понёс туроператор, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Белгородка заключила с агентством «БелТур» договор на туристический продукт оператора TEZ Tour. Однако женщине отказали во въезде в Анталью из-за просроченного загранпаспорта. Дата окончания срока действия паспорта составляла менее 120 дней, необходимых для въезда в страну.

В добровольном порядке турагент отказался возмещать убытки клиентке. Оператор сослался на то, что женщина была осведомлена о правилах въезда в Турцию. Роспотребнадзор составил исковое заявление к турагентству о взыскании убытков, процентов за пользование чужими деньгами, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

Исковые требования мировой судья удовлетворил частично. С турагента должны были взыскать 63 тыс. рублей. Турагент подал кассационную жалобу, но её оставили без удовлетворения.

Отмечается, что турагент знал о сроке действия паспорта, но несмотря на это продолжил бронировать тур.

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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Турция#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Турагентство
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