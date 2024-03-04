Зураб Церетели перевёл 100 тысяч рублей на помощь белгородцам

За счёт средств фонда с июня по декабрь прошлого года были приобретены продуктовые наборы на 177,7 тыс. рублей для шебекинцев, которые проживают в ПВР при общежитии института, оплачены расходы на деятельно ПВР, приобретена одежда. Кроме того, средства перечислены на капремонт детского сада «Солнышко» в селе Муром.