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Деньги

Зураб Церетели перевёл 100 тысяч рублей на помощь белгородцам

4 марта 2024, 09:07
Фото: 1MI
Деньги

В Белгороде закрыли один из сборов на поддержку пострадавших белгородцев

Средства поступили на счёт благотворительного фонда, созданного при Белгородском госинституте искусств и культуры. Подробности рассказал ректор Сергей Курганский.

Благотворительный фонд был открыт после обстрелов Шебекинского горокруга в июне 2023 года. За это время на счёт фонда поступило более 9 млн рублей. Деньги поступали как от физических лиц, так и от организаций.

Значительную часть сумм переводили учреждения культуры и искусств. Известно, что 100 тысяч рублей перевёл скульптор, художник Зураб Церетели.

За счёт средств фонда с июня по декабрь прошлого года были приобретены продуктовые наборы на 177,7 тыс. рублей для шебекинцев, которые проживают в ПВР при общежитии института, оплачены расходы на деятельно ПВР, приобретена одежда. Кроме того, средства перечислены на капремонт детского сада «Солнышко» в селе Муром.

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#Общество#Белгородская область#БГИИК#Благотворительность#Фонд#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Зураб Церетели#Шебекинский горокруг
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