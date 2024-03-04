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Published Сегодня, 09:42

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Укрытие

«Спрятались, а дышать нечем»: белгородцев во время опасности ждал неприятный сюрприз

4 марта 2024, 09:42
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Укрытие

Белгородцы предложили установить биотуалеты возле укрытий

Местные жители продолжают жаловаться на отходы жизнедеятельности в укрытиях города. Чтобы решить эту проблему, горожане предложили установить вблизи конструкций общественные туалеты.

Как рассказала белгородка Лика, вчера, 3 марта, во время ракетной опасности автобус высадил пассажиров на остановке «Швейная фабрика». Люди проследовали в бетонное укрытие. Однако в нём невозможно было дышать из-за отходов жизнедеятельности. По словам горожанки, в укрытии посетителей ожидали «три кучи дерьма».

«Решите как-нибудь эту проблему. Поставьте рядом с укрытиями биотуалет, раз людям так невтерпёж! Мы то ладно, все здоровые и не повреждённые, но если будут раненые, то вы представьте, какой ужас: оказывать помощь пострадавшему и одновременно зажимать нос от вони», — пишет женщина.

На обращение отреагировала администрация и сообщила, что направила жалобу в профильную службу.

Напомним, что Белгорблагоустройство призывало горожан сообщать о нарушителях чистоты в укрытиях.

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#Город#Отходы#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Алина Харина#Укрытия
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