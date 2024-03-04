«Спрятались, а дышать нечем»: белгородцев во время опасности ждал неприятный сюрприз

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Как рассказала белгородка Лика, вчера, 3 марта, во время ракетной опасности автобус высадил пассажиров на остановке «Швейная фабрика». Люди проследовали в бетонное укрытие. Однако в нём невозможно было дышать из-за отходов жизнедеятельности. По словам горожанки, в укрытии посетителей ожидали «три кучи дерьма».
«Решите как-нибудь эту проблему. Поставьте рядом с укрытиями биотуалет, раз людям так невтерпёж! Мы то ладно, все здоровые и не повреждённые, но если будут раненые, то вы представьте, какой ужас: оказывать помощь пострадавшему и одновременно зажимать нос от вони», — пишет женщина.
На обращение отреагировала администрация и сообщила, что направила жалобу в профильную службу.
Напомним, что Белгорблагоустройство призывало горожан сообщать о нарушителях чистоты в укрытиях.