«Спрятались, а дышать нечем»: белгородцев во время опасности ждал неприятный сюрприз

«Решите как-нибудь эту проблему. Поставьте рядом с укрытиями биотуалет, раз людям так невтерпёж! Мы то ладно, все здоровые и не повреждённые, но если будут раненые, то вы представьте, какой ужас: оказывать помощь пострадавшему и одновременно зажимать нос от вони», — пишет женщина.