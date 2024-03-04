«Пусть область сделает». Чем Гладкову не понравился ремонт дорог в Старом Осколе?

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Как рассказал Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог, всего в Старооскольском горокруге в 2024 году отремонтируют 49,9 км дорог за 1,3 млрд рублей. Глава горокруга Андрей Чесноков добавил, что на 2024 год в городе запланирован ямочный ремонт на площади 20 тыс. кв. м. Чиновник заверил, что по нормативному содержанию дорог удастся «снять все болевые точки».
Вячеслав Гладков выслушал доклад и отметил, что, на его взгляд, участие муниципалитета в ремонте недостаточно.
«700 километров требуется ремонт дорог, а в 2026 вы ставите сокращение километража — непонятно, почему. Не могу сказать, что в Старом Осколе в рамках муниципального бюджета нет денег», — заявил Гладков.
По мнению главы региона, плановая работа должна проводиться в большем объёме.
«Доводить до катастрофического состояния дороги местного масштаба муниципального — это категорически неправильно», — Вячеслав Гладков.
Губернатор попросил в обязательном порядке выделить дополнительные средства Белгороду и Старому Осколу — но при наличии проектно-сметной документации (ПСД), работа с которой ведётся пока на низком уровне. Также Гладков раскритиковал подход Чеснокова к нерациональной, по его мнению, трате денег.
«Не очень понимаю, почему вы хотите одновременно по десяти мостовым конструкциями провести экспертизу и сделать проекты? Вы готовы их профинансировать? Вы сейчас просто потратите деньги — денег у вас в таком объёме не будет. Они у вас будут лежать мёртвым грузом», — Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, проблема заключается в плохом планировании.
«Ждать, что это как манна небесная будет — упадёт и само всё приведётся в порядок, не надо. Это доведёт до катастрофического состояния, потом начнётся возмущение жителей, которые начнут ругаться, и нам придётся снимать деньги с других объектов. Это непозволительно», — Вячеслав Гладков.
Глава региона посетовал на то, что уход за дорогами ведётся на низком уровне: дороги не посыпают, вопросы с водоотведением не решают, даже мусор забрать не могут. Гладков поручил посмотреть состояние дорог и определить, нужны ли дополнительные средства.
«Ещё и планово сокращают… Не понимаю логики. Хотя нет, понимаю: „пусть область придёт и сделает“. Это логика, которую Андрей Валерьевич [Чесноков] пытается сформулировать. Работу за вас никто выполнять не собирается», — подытожил Гладков.
Согласованные с главами предложения Гладков попросил от Евтушенко представить после праздников 8 марта.