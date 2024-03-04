«Пусть область сделает». Чем Гладкову не понравился ремонт дорог в Старом Осколе?

Как рассказал Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог, всего в Старооскольском горокруге в 2024 году отремонтируют 49,9 км дорог за 1,3 млрд рублей. Глава горокруга Андрей Чесноков добавил, что на 2024 год в городе запланирован ямочный ремонт на площади 20 тыс. кв. м. Чиновник заверил, что по нормативному содержанию дорог удастся «снять все болевые точки».