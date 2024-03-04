Появится ещё один памятник умершему экс-сенатору Николаю Рыжкову

Николай Рыжков умер 28 февраля на 95-м году жизни. С 2003 по 2023 года он представлял регион в Совете Федерации. После того, как Рыжков досрочно сложил с себя полномочия сенатора, он продолжил работу в Совфеде в качестве советника председателя Валентины Матвиенко.