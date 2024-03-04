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Памятник

Появится ещё один памятник умершему экс-сенатору Николаю Рыжкову

4 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI
Памятник
Желание создать памятник Рыжкову высказали скульпторы Микаэль и Ваге Согоян, пишет ТАСС. Ранее установили две пожизненные скульптуры белгородцу, размещённые в Армении и в Прохоровке.

Заслуженные художники России и Армении Микаэль и Ваге Согоян планируют создать памятник бывшему сенатору Совета Федерации от Белгородской области Николаю Рыжкову. Установить его хотят в Москве.

Решение о создании памятника воспринимаю как безусловный долг. Я и брат выполним проектную и авторскую часть работ безвозмездно. Это будет третий монумент, помимо двух прижизненных, которые мы установили в Спитаке в Армении, к 10-летию разрушительного землетрясения, и в Прохоровке Белгородской области.
Микаэль Согоян

Николай Рыжков умер 28 февраля на 95-м году жизни. С 2003 по 2023 года он представлял регион в Совете Федерации. После того, как Рыжков досрочно сложил с себя полномочия сенатора, он продолжил работу в Совфеде в качестве советника председателя Валентины Матвиенко.

Смерть Рыжкова прокомментировали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и экс-глава региона Евгений Савченко. Соболезнования выразил и президент России Владимир Путин. Похороны Рыжкова состоялись 1 марта.

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#Общество#Белгородская область#Памятник#Новости Белгорода#Николай рыжков#Скульптура#Белгород#Александра Склярова
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