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Появились детали инцидента с ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи

Появились детали инцидента с ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи

4 марта 2024, 12:17
Фото: 1MI
Инцидент с ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи, когда техника опрокинулась на бок из-за неудачного поворота, вызвал реакцию как рядовых пользователей, так и специалистов.

На фотографиях с места происшествия видно, что военная техника не получила серьезных повреждений, а информации о тяжелых травмах у водителя не поступало.

Инцидент с опрокидыванием комплекса произошел утром 29 февраля. Военный обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко отметил, что центр массы у данного комплекса находится высоко и он не предназначен для маневрирования на узких улицах. Как заявил эксперт, «Панцирь-С1» разработан для использования на поле боя, передает inkazan.ru.

Эксперты издания Avia.pro считают, что в этом инциденте также имеет место быть человеческий фактор. Возможно, водитель не справился с управлением техникой на городской улице, пытаясь проехать поворот на высокой скорости. Они подчеркивают важность правильного обучения водителей военной техники, чтобы избежать подобных ситуаций.

ЗРПК «Панцирь-С1» был разработан советскими инженерами под руководством АО «Конструкторское бюро приборостроения». Этот комплекс предназначен для противовоздушной обороны от самолетов, ракет и высокоточного оружия. Его современные модификации установлены на шасси КамАЗа.

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