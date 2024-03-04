Появились детали инцидента с ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
На фотографиях с места происшествия видно, что военная техника не получила серьезных повреждений, а информации о тяжелых травмах у водителя не поступало.
Инцидент с опрокидыванием комплекса произошел утром 29 февраля. Военный обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко отметил, что центр массы у данного комплекса находится высоко и он не предназначен для маневрирования на узких улицах. Как заявил эксперт, «Панцирь-С1» разработан для использования на поле боя, передает inkazan.ru.
Эксперты издания Avia.pro считают, что в этом инциденте также имеет место быть человеческий фактор. Возможно, водитель не справился с управлением техникой на городской улице, пытаясь проехать поворот на высокой скорости. Они подчеркивают важность правильного обучения водителей военной техники, чтобы избежать подобных ситуаций.
ЗРПК «Панцирь-С1» был разработан советскими инженерами под руководством АО «Конструкторское бюро приборостроения». Этот комплекс предназначен для противовоздушной обороны от самолетов, ракет и высокоточного оружия. Его современные модификации установлены на шасси КамАЗа.