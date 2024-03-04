Появились детали инцидента с ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи

Инцидент с опрокидыванием комплекса произошел утром 29 февраля. Военный обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко отметил, что центр массы у данного комплекса находится высоко и он не предназначен для маневрирования на узких улицах. Как заявил эксперт, «Панцирь-С1» разработан для использования на поле боя, передает inkazan.ru.