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Published Сегодня, 08:11

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Обед

«Наверное, для поросят»: белгородцы показали неаппетитный обед в больнице

4 марта 2024, 08:11
Фото: 1MI
Обед

В белгородской больнице проведут служебную проверку после жалобы на обед

Белгородцы вновь пожаловались на больничную еду. В этот раз вопросы у горожан возникли к блюдам в детской областной клинической больнице. Главврач медучреждения пообещала провести проверку.

Белгородцы пожаловались на питание в детской областной клинической больнице. О ситуации в соцсетях написала местная жительница и рассказала, что второе блюдо подали с полусырой капустой.

«Скажите, пожалуйста, кто отвечает за обеды в больницах? Я, конечно, не скажу, что совсем ужасно, но второе на обед, наверное, для поросят. А вчера так вообще ужин — пюре, рыба и капуста. Она должна быть тушёная, но она полусырая <…> Борщ — ладно, но второе — ужас», — написала жительница региона в Сети.

На жалобу отреагировала главврач Ирина Кизилова. Она заявила, что сообщение белгородки проверят.

По данному факту будет проведена служебная проверка. По результатам к ответственным лицам будет применено административное взыскание.
Ирина Кизилова, главный врач ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»

Однако обратившаяся белгородка считает, что в проблемах с питанием может быть виновата не сама больница, а другие лица. Те, кто готовит еду, или поставщики.

«Но думаю, не больница виновата, а кто готовит обеды или кто продукты поставляет», — написала женщина.

Женщина также опубликовала видео с больничной едой.

Белгородцы недовольны больничной едой
Видео: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Ранее от белгородцев уже поступали жалобы на больничную еду. Летом прошлого года белгородец пожаловался на невкусную еду в терапевтическом корпусе в Терновке. Мужчина интересовался, пробуют ли сами повара то, что готовят.

На жалобу тогда отреагировал глава областного минздрава Андрей Иконников. Это сообщение министра удивило, поэтому он напомнил, что в медицинских учреждениях подают диетическую еду. Однако, несмотря на это, чиновник пообещал проверить информацию.

В декабре 2023 года Иконников также проверял питание в детском отделении в инфекционной больницы в Белгороде. Причиной стали поступившие жалобы на питание и отопление. Проблем с отоплением министр не выявил. С самой девушкой, которая пожаловалась на условия, пообщаться не вышло — на тот момент она уже выписалась.

Однако на проблемы с питанием белгородцы жаловались не только в местных, но и в ярославских больницах. В конце января белгородцы, чьи дети временно уехали в санаторий в Ярославской области, сообщили губернатору Вячеславу Гладкову, что детей кормят «помоями». В медучреждении, где лежали заболевшие юные белгородцы, провели проверку, но нарушений не выявили: выяснилось, что все нормы выполнялись, а дети получали диетическое питание.

«Это не ресторан»: Иконников — о жалобах белгородцев на еду в больнице
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