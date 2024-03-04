«Наверное, для поросят»: белгородцы показали неаппетитный обед в больнице

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Белгородцы пожаловались на питание в детской областной клинической больнице. О ситуации в соцсетях написала местная жительница и рассказала, что второе блюдо подали с полусырой капустой.
«Скажите, пожалуйста, кто отвечает за обеды в больницах? Я, конечно, не скажу, что совсем ужасно, но второе на обед, наверное, для поросят. А вчера так вообще ужин — пюре, рыба и капуста. Она должна быть тушёная, но она полусырая <…> Борщ — ладно, но второе — ужас», — написала жительница региона в Сети.
На жалобу отреагировала главврач Ирина Кизилова. Она заявила, что сообщение белгородки проверят.
По данному факту будет проведена служебная проверка. По результатам к ответственным лицам будет применено административное взыскание.
Ирина Кизилова, главный врач ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»
Однако обратившаяся белгородка считает, что в проблемах с питанием может быть виновата не сама больница, а другие лица. Те, кто готовит еду, или поставщики.
«Но думаю, не больница виновата, а кто готовит обеды или кто продукты поставляет», — написала женщина.
Женщина также опубликовала видео с больничной едой.
Ранее от белгородцев уже поступали жалобы на больничную еду. Летом прошлого года белгородец пожаловался на невкусную еду в терапевтическом корпусе в Терновке. Мужчина интересовался, пробуют ли сами повара то, что готовят.
На жалобу тогда отреагировал глава областного минздрава Андрей Иконников. Это сообщение министра удивило, поэтому он напомнил, что в медицинских учреждениях подают диетическую еду. Однако, несмотря на это, чиновник пообещал проверить информацию.
В декабре 2023 года Иконников также проверял питание в детском отделении в инфекционной больницы в Белгороде. Причиной стали поступившие жалобы на питание и отопление. Проблем с отоплением министр не выявил. С самой девушкой, которая пожаловалась на условия, пообщаться не вышло — на тот момент она уже выписалась.
Однако на проблемы с питанием белгородцы жаловались не только в местных, но и в ярославских больницах. В конце января белгородцы, чьи дети временно уехали в санаторий в Ярославской области, сообщили губернатору Вячеславу Гладкову, что детей кормят «помоями». В медучреждении, где лежали заболевшие юные белгородцы, провели проверку, но нарушений не выявили: выяснилось, что все нормы выполнялись, а дети получали диетическое питание.