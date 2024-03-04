«Наверное, для поросят»: белгородцы показали неаппетитный обед в больнице

«Скажите, пожалуйста, кто отвечает за обеды в больницах? Я, конечно, не скажу, что совсем ужасно, но второе на обед, наверное, для поросят. А вчера так вообще ужин — пюре, рыба и капуста. Она должна быть тушёная, но она полусырая <…> Борщ — ладно, но второе — ужас», — написала жительница региона в Сети.