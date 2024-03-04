Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

На платформе МСП. РФ появился сервис по выбору проверенных франшиз

На платформе МСП. РФ появился сервис по выбору проверенных франшиз

4 марта 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
На платформе МСП.РФ появился сервис по выбору франшиз, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). Сейчас там представлено более 60 предложений, однако их количество может увеличиться. Для приобретения франшизы необходимо пройти регистрацию на платформе МСП.РФ.

Пользователь сможет получить полную информацию о выбранной франшизе: стоимость, роялти, начальный капитал, срок окупаемости, а также требования к бизнесу. Сервис позволяет провести детальный сравнительный анализ различных франшиз, пишут РИА Новости.

В настоящее время в сервисе представлены франшизы в различных отраслях: розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги, спорт, медицина, образование, развлечения, производство и строительство.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что франчайзинг поможет начинающим предпринимателям запустить свой бизнес. Сервис предоставляет доступ к проверенным бизнес-моделям и известным брендам. Любой житель страны может воспользоваться этой возможностью.

Исаевич также подчеркивает, что КМСП будет отслеживать статус рассмотрения заявок вплоть до открытия бизнеса. В будущем пользователи платформы смогут выбирать из еще более широкого ассортимента франшиз. Владельцы компаний, в свою очередь, смогут включить свой бизнес в каталог сервиса.

Подпишитесь
При обстреле в Белгородской области осколками посекло «Газель»
Сегодня, 10:23
Белгородцы начали массово жаловаться на безнадзорных животных
Сегодня, 06:43
Oskol и coffee break: белгородцев смутили иностранные надписи в IT-школе
Сегодня, 07:23
Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде
Сегодня, 08:46
Белгород и Старый Оскол оказались в «красноте» из-за ям на дороге
Сегодня, 06:44
Бесплатное жильё и высокая зарплата: что предлагают белгородцам в Краснодарском крае
Сегодня, 10:00