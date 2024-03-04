На платформе МСП. РФ появился сервис по выбору проверенных франшиз

Исаевич также подчеркивает, что КМСП будет отслеживать статус рассмотрения заявок вплоть до открытия бизнеса. В будущем пользователи платформы смогут выбирать из еще более широкого ассортимента франшиз. Владельцы компаний, в свою очередь, смогут включить свой бизнес в каталог сервиса.