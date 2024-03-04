На платформе МСП. РФ появился сервис по выбору проверенных франшиз

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:57
Пользователь сможет получить полную информацию о выбранной франшизе: стоимость, роялти, начальный капитал, срок окупаемости, а также требования к бизнесу. Сервис позволяет провести детальный сравнительный анализ различных франшиз, пишут РИА Новости.
В настоящее время в сервисе представлены франшизы в различных отраслях: розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги, спорт, медицина, образование, развлечения, производство и строительство.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что франчайзинг поможет начинающим предпринимателям запустить свой бизнес. Сервис предоставляет доступ к проверенным бизнес-моделям и известным брендам. Любой житель страны может воспользоваться этой возможностью.
Исаевич также подчеркивает, что КМСП будет отслеживать статус рассмотрения заявок вплоть до открытия бизнеса. В будущем пользователи платформы смогут выбирать из еще более широкого ассортимента франшиз. Владельцы компаний, в свою очередь, смогут включить свой бизнес в каталог сервиса.