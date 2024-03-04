«Камыш уже начинает гореть». Белгородские власти предупредили о новой проблеме

Замначальника ГУ МЧС отметил, что не все муниципалитеты подходят к работе качественно. Так, на данный момент общий процент выкоса составляет 81,4%. Но, к сожалению, даже 50% не достигли Яковлевский, Грайворонский и Старооскольские горокруга.