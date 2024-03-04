«Камыш уже начинает гореть». Белгородские власти предупредили о новой проблеме

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщил полковник Андрей Тюпин, пляжи Белгородской области начинают приводить в порядок. Особое внимание, по мнению спасателей, необходимо уделить камышу. При начале пожароопасного периода его избыток может привести к экологическим проблемам и возгораниям.
«У нас уже зарегистрированы первые случаи возникновения ландшафтных пожаров: сухой растительности, камыша», — Андрей Тюпин.
Замначальника ГУ МЧС отметил, что не все муниципалитеты подходят к работе качественно. Так, на данный момент общий процент выкоса составляет 81,4%. Но, к сожалению, даже 50% не достигли Яковлевский, Грайворонский и Старооскольские горокруга.
«Я попрошу обратить внимание: камыш уже начинает гореть. И мы это наблюдаем», — Андрей Тюпин.
Гладков поручил дать на исправление проблемы трём главам неделю.