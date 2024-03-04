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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Первые случаи возгорания камыша зафиксировали в Белгородской области

«Камыш уже начинает гореть». Белгородские власти предупредили о новой проблеме

4 марта 2024, 09:44
Фото: 1MI

Первые случаи возгорания камыша зафиксировали в Белгородской области

О выкосе камыша на пляжах Белгородской области губернатору Вячеславу Гладкову рассказали во время оперсовещания с правительством региона. С докладом выступил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по области Андрей Тюпин.
Сюжет
МЧС

Как сообщил полковник Андрей Тюпин, пляжи Белгородской области начинают приводить в порядок. Особое внимание, по мнению спасателей, необходимо уделить камышу. При начале пожароопасного периода его избыток может привести к экологическим проблемам и возгораниям.

«У нас уже зарегистрированы первые случаи возникновения ландшафтных пожаров: сухой растительности, камыша», — Андрей Тюпин.

Замначальника ГУ МЧС отметил, что не все муниципалитеты подходят к работе качественно. Так, на данный момент общий процент выкоса составляет 81,4%. Но, к сожалению, даже 50% не достигли Яковлевский, Грайворонский и Старооскольские горокруга.

«Я попрошу обратить внимание: камыш уже начинает гореть. И мы это наблюдаем», — Андрей Тюпин.

Гладков поручил дать на исправление проблемы трём главам неделю.

В Белгородской области в «красной зоне» находится более половины пляжей
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#Общество#Белгородская область#МЧС#Пожары#Камыш#Белгород#Вячеслав Гладков#Экологические проблемы#Артем Черненко
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