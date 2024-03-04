Флорист назвала популярные цветы для подарка на 8 Марта

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
При выборе цветов всегда лучше осмотреть их самостоятельно или собрать букет своими руками, чтобы он простоял свежим дольше, пишет NEWS.ru.
У флориста также есть несколько советов по стилю и упаковке букета. Популярными тенденциями являются монобукеты из роз, тюльпанов и мимоз. Если вы хотите добавить немного экзотики, можно использовать экзотические растения или зелень. Чтобы сделать букет более легким и воздушным, его можно упаковать в бумагу.
Стоит обратить внимание на стиль минимализма при сборке букета, советует флорист. Избегайте перегруженности большим количеством разных цветов и расцветок. Сейчас очень популярен стиль прованс, где композиции должны быть простыми и немного небрежными.
Чтобы сэкономить на букете, можно заранее заказать его или приобрести цветы на оптовом рынке.