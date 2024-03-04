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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Флорист назвала популярные цветы для подарка на 8 Марта

4 марта 2024, 10:15
Флорист Валентина Сафронова рассказала, что сейчас очень популярны пионы. Однако, если вы хотите выбрать более экономичный вариант, то остановитесь на тюльпанах.

При выборе цветов всегда лучше осмотреть их самостоятельно или собрать букет своими руками, чтобы он простоял свежим дольше, пишет NEWS.ru.

У флориста также есть несколько советов по стилю и упаковке букета. Популярными тенденциями являются монобукеты из роз, тюльпанов и мимоз. Если вы хотите добавить немного экзотики, можно использовать экзотические растения или зелень. Чтобы сделать букет более легким и воздушным, его можно упаковать в бумагу.

Стоит обратить внимание на стиль минимализма при сборке букета, советует флорист. Избегайте перегруженности большим количеством разных цветов и расцветок. Сейчас очень популярен стиль прованс, где композиции должны быть простыми и немного небрежными.

Чтобы сэкономить на букете, можно заранее заказать его или приобрести цветы на оптовом рынке.

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