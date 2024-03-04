Флорист назвала популярные цветы для подарка на 8 Марта

У флориста также есть несколько советов по стилю и упаковке букета. Популярными тенденциями являются монобукеты из роз, тюльпанов и мимоз. Если вы хотите добавить немного экзотики, можно использовать экзотические растения или зелень. Чтобы сделать букет более легким и воздушным, его можно упаковать в бумагу.