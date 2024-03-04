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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Белгородские хоккеисты

Без плей-офф, но с одной победой: МХК «Белгород» завершила сезон

4 марта 2024, 10:54
Фото: МХК «Белгород» в соцсети
Белгородские хоккеисты

МХК «Белгород» выиграла и проиграла чувашскому «Соколу»

Сезон 2023/2024 для белгородской команды закончился. Завершился он двумя мартовскими играми с чувашским «Соколом». В одном матче белгородцы выиграли, во втором, напротив, проиграли. Подробности рассказали в группе хоккейного клуба в соцсети.
Сюжет
Хоккей

Сезон 2023/2024 для МКХ «Белгород» завершился. Белгородские хоккеисты так и не смогли выйти в плей-офф.

Последние свои игры в этом сезоне белгородцы играли против соперника из Чувашии — «Сокола». Матч 2 марта завершился счётом 5:2 в пользу «Белгорода». Шайбы забили Филиппов, Алиев, Лунин и Трухачёв.

Матч 3 марта завершился счётом 3:7 уже в пользу чувашского «Сокола». У белгородцев шайбы смогли забить Стефанцов, Алиев и Раткин.

Белгородские хоккеисты заняли 11-е место в конференции «Восток». Ниже оказались только «Тверичи СШОР». «Сокол» занял 10-е место. В лидерах — «Олимпия», «Тамбов» и «ЭкоНива».

О том, что белгородцы не смогут попасть в плей-офф, стало известно в конце февраля. Причиной стал проигрыш пензенскому МХК «Дизелист».

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Фото: МХК «Белгород» в соцсети
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