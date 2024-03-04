Без плей-офф, но с одной победой: МХК «Белгород» завершила сезон

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сезон 2023/2024 для МКХ «Белгород» завершился. Белгородские хоккеисты так и не смогли выйти в плей-офф.
Последние свои игры в этом сезоне белгородцы играли против соперника из Чувашии — «Сокола». Матч 2 марта завершился счётом 5:2 в пользу «Белгорода». Шайбы забили Филиппов, Алиев, Лунин и Трухачёв.
Матч 3 марта завершился счётом 3:7 уже в пользу чувашского «Сокола». У белгородцев шайбы смогли забить Стефанцов, Алиев и Раткин.
Белгородские хоккеисты заняли 11-е место в конференции «Восток». Ниже оказались только «Тверичи СШОР». «Сокол» занял 10-е место. В лидерах — «Олимпия», «Тамбов» и «ЭкоНива».
О том, что белгородцы не смогут попасть в плей-офф, стало известно в конце февраля. Причиной стал проигрыш пензенскому МХК «Дизелист».