Без плей-офф, но с одной победой: МХК «Белгород» завершила сезон

МХК «Белгород» выиграла и проиграла чувашскому «Соколу»

Сезон 2023/2024 для белгородской команды закончился. Завершился он двумя мартовскими играми с чувашским «Соколом». В одном матче белгородцы выиграли, во втором, напротив, проиграли. Подробности рассказали в группе хоккейного клуба в соцсети.

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