Белгородцы недовольны состоянием единственной пешеходной дорожки на ж/д вокзале

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Жители Белгорода пожаловались на состояние пешеходной дорожки возле железнодорожного вокзала. Люди, вышедшие с поезда, вынуждены нести чемоданы в руках, так как на дорожке валяется щебень.
Региональный «Народный фронт» обратился к городской администрации, чтобы узнать, когда пешеходную дорожку приведут в порядок. Им объяснили, что щебень с тротуара уберут, а до 6 марта уложат временное твёрдое покрытие.
Сразу после наступления благоприятных погодных условий будет выполнено асфальтирование.