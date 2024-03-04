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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Щебень на тротуаре

Белгородцы недовольны состоянием единственной пешеходной дорожки на ж/д вокзале

4 марта 2024, 11:04
Фото: группа ВК «Народный фронт | Белгородская область»
Щебень на тротуаре

Тротуар у ж/д вокзала в Белгороде пообещали отремонтировать

Ранее белгородцы обратили внимание на разбитый тротуар возле железнодорожного вокзала, по которому нельзя идти с чемоданами. «Народный фронт» обратился к местной администрации и узнал, в какие сроки выполнят ремонт пешеходной дорожки.

Жители Белгорода пожаловались на состояние пешеходной дорожки возле железнодорожного вокзала. Люди, вышедшие с поезда, вынуждены нести чемоданы в руках, так как на дорожке валяется щебень.

Региональный «Народный фронт» обратился к городской администрации, чтобы узнать, когда пешеходную дорожку приведут в порядок. Им объяснили, что щебень с тротуара уберут, а до 6 марта уложат временное твёрдое покрытие.

Сразу после наступления благоприятных погодных условий будет выполнено асфальтирование.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Ж/д вокзал#Состояние#Пешеходная дорожка#Александра Склярова
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