Белгородцев отвезут «к соседям в гости» за 15 млн рублей

У каждого специалиста, который будет проводить экскурсии, должны быть именной бейдж и фирменная футболка. Организаторы обязаны находиться с участниками и обеспечивать медсопровождение. Помимо этого, исполнитель контракта должен предоставить транспорт, год производства которого не превышает пяти лет. В автобусах должны быть установлены кондиционеры, телевизоры, микрофон. Кроме того, должно быть предусмотрено питание для участников экскурсии и сухие пайки.