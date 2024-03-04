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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Пенсионеры

Белгородцев отвезут «к соседям в гости» за 15 млн рублей

4 марта 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионеры

Белгородские власти ищут подрядчика для организации экскурсий для пенсионеров

Экскурсии будут проходить в рамка проекта «К соседям в гости». Пенсионеры посетят 13 районов области. Экскурсии планируется провести летом. Документы разместили на сайте «Госзакупки».
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Туризм

Министерство общественных коммуникаций Белгородской области ищет подрядчика, который организует и проведёт экскурсии и тематические образовательные мероприятия для старшего поколения. Начальная цена контракта составляет 15 млн рублей. Подрядчика выберут 21 марта. Поездки будут организованы в рамках проекта «К соседям в гости!».

Согласно документам, первый этап экскурсий пройдёт с 20 мая по 30 июня. В этот период планируется провести 90 поездок. Предполагается, что количество участников составит 4050 человек. Выезды будут проводить по заявке заказчика.

Второй этап поездок пройдёт с 1 июля по 31 августа. За этот период планируется провести 110 поездок. Количество участников должно составить 4950 человек.

У каждого специалиста, который будет проводить экскурсии, должны быть именной бейдж и фирменная футболка. Организаторы обязаны находиться с участниками и обеспечивать медсопровождение. Помимо этого, исполнитель контракта должен предоставить транспорт, год производства которого не превышает пяти лет. В автобусах должны быть установлены кондиционеры, телевизоры, микрофон. Кроме того, должно быть предусмотрено питание для участников экскурсии и сухие пайки.

Во время проекта участники посетят 13 районов региона и восемь городских округов. Экскурсионная программа должна включать не менее трёх следующих объектов: промышленные предприятия, сельское хозяйство, объекты оздоровления и рекреации, а также духовные, культурные, патриотические объекты, творческие и событийные мероприятия. В программу также должно входить не менее одного мастер-класса или интерактивное мероприятие.

Во время экскурсии рекомендуется показать экоферму в Алексеевском горокруге, храмы в Белгороде, музей истории села в Вейделевском районе, усадебный дом Евграфа Ковалевского в Волоконовском районе, музей-усадьбу князей Юсуповых в Ракитянском районе и другие объекты.

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#Общество#Белгородская область#Туризм#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Экскурсии
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