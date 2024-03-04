Белгородцев отвезут «к соседям в гости» за 15 млн рублей

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Министерство общественных коммуникаций Белгородской области ищет подрядчика, который организует и проведёт экскурсии и тематические образовательные мероприятия для старшего поколения. Начальная цена контракта составляет 15 млн рублей. Подрядчика выберут 21 марта. Поездки будут организованы в рамках проекта «К соседям в гости!».
Согласно документам, первый этап экскурсий пройдёт с 20 мая по 30 июня. В этот период планируется провести 90 поездок. Предполагается, что количество участников составит 4050 человек. Выезды будут проводить по заявке заказчика.
Второй этап поездок пройдёт с 1 июля по 31 августа. За этот период планируется провести 110 поездок. Количество участников должно составить 4950 человек.
У каждого специалиста, который будет проводить экскурсии, должны быть именной бейдж и фирменная футболка. Организаторы обязаны находиться с участниками и обеспечивать медсопровождение. Помимо этого, исполнитель контракта должен предоставить транспорт, год производства которого не превышает пяти лет. В автобусах должны быть установлены кондиционеры, телевизоры, микрофон. Кроме того, должно быть предусмотрено питание для участников экскурсии и сухие пайки.
Во время проекта участники посетят 13 районов региона и восемь городских округов. Экскурсионная программа должна включать не менее трёх следующих объектов: промышленные предприятия, сельское хозяйство, объекты оздоровления и рекреации, а также духовные, культурные, патриотические объекты, творческие и событийные мероприятия. В программу также должно входить не менее одного мастер-класса или интерактивное мероприятие.
Во время экскурсии рекомендуется показать экоферму в Алексеевском горокруге, храмы в Белгороде, музей истории села в Вейделевском районе, усадебный дом Евграфа Ковалевского в Волоконовском районе, музей-усадьбу князей Юсуповых в Ракитянском районе и другие объекты.