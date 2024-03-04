Белгородке отказали в госпитализации из-за полиса ОМС. В ситуацию вмешался минздрав

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Жительница Старого Оскола обратилась к властям с жалобой на работу городской больницы № 2. По словам женщины, её полис утерян, но электронный есть на сайте «Госуслуги». Она принесла его распечатку, но в госпитализации, как утверждает оскольчанка, ей отказали.
«Приехала сегодня по направлению на госпитализацию. Просидела час под дверью приёмной. Полис ОМС был утерян, „Макс-М“ его сейчас не выдаёт. Я распечатала электронный полис ОМС с „Госуслуг“ — в итоге меня отказались принимать в стационар», — рассказывает женщина.
Также оскольчанка добавила, что ей сказали съездить за справкой об утере полиса, но в таком состоянии сделать это она бы не смогла. Она поинтересовалась, имели ли право ей отказать в госпитализации.
На жалобу отреагировал глава регионального минздрава Андрей Иконников. Он сообщил, что женщину должны были принять.
Должны были принять, дал поручение главному врачу провести совещание с персоналом. Вы можете обратиться сейчас в медицинскую организацию для госпитализации.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Однако, как выяснилось, с такой проблемой сталкивались и другие жители региона. По словам жительницы Белгорода, в стоматологической поликлинике № 1 также отказываются принимать с распечаткой полиса.
«Когда меняла фамилию в медполисе, мне в „Макс-М“ сказали, что можно самостоятельно распечатать с „Госуслуг“ и везде примут, но не тут-то было. Единый образец не выдают, „пластик“ отменили, и сейчас всем мозги делают», — отмечает белгородка.
В поликлинике отреагировали на слова женщины и сообщили, что необходимо предъявлять удостоверение личности и полис ОМС в обязательном порядке.
Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской помощи при обращении в медицинское учреждение пациенту необходимо, кроме документа, удостоверяющего личность, предъявить полис ОМС.
стоматологическая поликлиника № 1 Белгорода
Напомним, в конце 2022 года отцу с ребёнком в Белгороде отказали в госпитализации из-за одних женщин в палате. Мать не смогла быть в больнице по состоянию здоровья. Пришлось ехать отцу, но ему заявили, что свободных боксов нет, а женщинам будет лежать с ним некомфортно.