Белгородке отказали в госпитализации из-за полиса ОМС. В ситуацию вмешался минздрав

Напомним, в конце 2022 года отцу с ребёнком в Белгороде отказали в госпитализации из-за одних женщин в палате. Мать не смогла быть в больнице по состоянию здоровья. Пришлось ехать отцу, но ему заявили, что свободных боксов нет, а женщинам будет лежать с ним некомфортно.