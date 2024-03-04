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Posted 4 марта 2024, 14:49

Published 4 марта 2024, 14:49

Modified 4 марта 2024, 14:51

Updated 4 марта 2024, 14:51

Кремль

Белгородец спросил Дмитрия Медведева о диалоге России и Украины. Ответ был жёстким

4 марта 2024, 14:49
Фото: 1MI. Кремль

Медведев ответил на вопрос белгородца об украинской власти

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородец приехал на Всемирный фестиваль молодёжи и задал зампреду СБ РФ Дмитрию Медведеву интересующий его вопрос. Ответ политического деятеля опубликовали в Telegram-канале «Шуховский | БГТУ имени Шухова».

Студент БГТУ имени Шухова приехал на Всемирный фестиваль молодёжи и задал вопрос заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Белгородец поинтересовался, появятся ли в украинской власти, по мнению зампреда, те люди, которые смогут конструктивно вести диалог с Россией.

Дмитрий Медведев высказал мнение, что с текущей украинской властью конструктивный диалог невозможен.

На самом деле, эта власть, которая предлагает, например, формулу Зеленского, прекрасно понимает, что эта формула никогда не будет основой урегулирования. Они это делают для того, чтобы получить больше оружия и чтобы собственные крайние нацисты на Украине не затоптали сериального комика. Мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооружённых сил.
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