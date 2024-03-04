Белгородец спросил Дмитрия Медведева о диалоге России и Украины. Ответ был жёстким

Студент БГТУ имени Шухова приехал на Всемирный фестиваль молодёжи и задал вопрос заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Белгородец поинтересовался, появятся ли в украинской власти, по мнению зампреда, те люди, которые смогут конструктивно вести диалог с Россией.