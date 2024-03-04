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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В мэрии Белгорода сообщили о приватизации аварийной службы

Аварийную службу Белгорода решили приватизировать и переделать в ООО

4 марта 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney

В мэрии Белгорода сообщили о приватизации аварийной службы

Муниципальное предприятие «Аварийная служба города Белгорода» приватизируют в 2024 году. Его преобразуют в общество с ограниченной ответственностью, следует из постановления мэрии Белгорода.
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ЖКХ

Аварийную службу Белгорода приватизируют в 2024 году. Соответствующая информация появилась в постановлении городской администрации от 29 февраля. В документе сказано, что предприятие преобразуют в общество с ограниченной ответственностью. Таким образом его получится передать частному собственнику.

«Аварийка» находится на улице Озембловского в областном центре. Основной вид деятельности предприятия — санитарно-технические работы, монтаж отопительных систем и кондиционеров.

Однако в Белгороде планируют приватизировать не только аварийную службу, но и другие здания. Под приватизацию попадут 14 нежилых помещений на Харгоре, ул. Островского, Вокзальной, Некрасова.

Напомним, в 2020 году стало известно, что в Белгородской области за три года в Белгородской области приватизируют базу отдыха и ещё несколько участков. В частности, такая судьба ждала дорожное эксплуатационное предприятие № 96 в Стрелецком.

За три года в Белгородской области приватизируют базу отдыха и ещё несколько участков
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#Город#Белгородская область#ЖКХ#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Аварийная служба
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