Аварийную службу Белгорода решили приватизировать и переделать в ООО

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Аварийную службу Белгорода приватизируют в 2024 году. Соответствующая информация появилась в постановлении городской администрации от 29 февраля. В документе сказано, что предприятие преобразуют в общество с ограниченной ответственностью. Таким образом его получится передать частному собственнику.
«Аварийка» находится на улице Озембловского в областном центре. Основной вид деятельности предприятия — санитарно-технические работы, монтаж отопительных систем и кондиционеров.
Однако в Белгороде планируют приватизировать не только аварийную службу, но и другие здания. Под приватизацию попадут 14 нежилых помещений на Харгоре, ул. Островского, Вокзальной, Некрасова.
Напомним, в 2020 году стало известно, что в Белгородской области за три года в Белгородской области приватизируют базу отдыха и ещё несколько участков. В частности, такая судьба ждала дорожное эксплуатационное предприятие № 96 в Стрелецком.