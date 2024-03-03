Учёные белгородского университета выпустили уникальный разговорник для африканцев

В словаре представлены выражения и слова, относящиеся к девяти различным ситуативным группам: основные фразы, обучение, бизнес, туризм, пребывание в отеле, передвижение по городу, посещение врача, посещение кафе и ресторанов, а также шопинг. Один из значительных полезных элементов этого словаря — фонетическая транскрипция каждой фразы или слова, которая поможет правильно произносить выражения на иностранном языке.