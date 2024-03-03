Учёные белгородского университета выпустили уникальный разговорник для африканцев

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Разговорник представили Карловская и директор Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырёва. Презентация прошла во время первого расширенного заседания Экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнёрства со странами Африки.
«По мнению всех экспертов, этот разговорник будет очень востребован, так как на лингала говорят миллионы жителей Африканского континента. Разговорник поможет активнее взаимодействовать с российским и африканским партнёрами», — написала Евгения Карловская.
Как отметила посол российского образования и науки Кочофа Аниста Габриэль, разговорник поможет активнее взаимодействовать с российским и африканским партнёрами.
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