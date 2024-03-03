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Published Сегодня, 16:36

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Updated Сегодня, 16:51

В Белгороде впервые издали усско-лингала разговорник для общения с африканцами

Учёные белгородского университета выпустили уникальный разговорник для африканцев

3 марта 2024, 16:36
Фото: 1MI

В Белгороде впервые издали усско-лингала разговорник для общения с африканцами

Как сообщила в своём блоге ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская, разговорник будет очень востребован, так как на языке лингала говорят миллионы жителей Африканского континента.
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Туризм

Разговорник представили Карловская и директор Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырёва. Презентация прошла во время первого расширенного заседания Экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнёрства со странами Африки.

«По мнению всех экспертов, этот разговорник будет очень востребован, так как на лингала говорят миллионы жителей Африканского континента. Разговорник поможет активнее взаимодействовать с российским и африканским партнёрами», — написала Евгения Карловская.

Как отметила посол российского образования и науки Кочофа Аниста Габриэль, разговорник поможет активнее взаимодействовать с российским и африканским партнёрами.

В словаре представлены выражения и слова, относящиеся к девяти различным ситуативным группам: основные фразы, обучение, бизнес, туризм, пребывание в отеле, передвижение по городу, посещение врача, посещение кафе и ресторанов, а также шопинг. Один из значительных полезных элементов этого словаря — фонетическая транскрипция каждой фразы или слова, которая поможет правильно произносить выражения на иностранном языке.

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