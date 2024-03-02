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Фото от читателя

«Сброс идёт регулярно»: белгородцы жалуются на некую жидкость в Северском Донце

2 марта 2024, 11:58
Фото: Bel.ru
Фото от читателя

Белгородцы жалуются на сброс жидкости в Северский Донец

Белгородец рассказал, что в реку в районе автомобильного моста со стороны Новосадового попадает некая жидкость. Как утверждает мужчина, такое случается регулярно. Фотографиями местный житель поделился с редакцией Бел.Ру.

В редакцию Бел.Ру обратился белгородец и рассказал о сбросе некой жидкости в реку Северский Донец. Как утверждает мужчина, происходит это в районе автомобильного моста со стороны Новосадового. Он добавил, что такое случается регулярно.

«Идёт сброс непонятной жидкости в реку, при попадании в реку мутнеет. Сброс идёт регулярно. Ниже по течению — Зелёная поляна, Белая гора и новый городской пляж», — написал читатель.

Что именно за жидкость попадает в воду, неизвестно.

В конце прошлого года белгородца наказали за незаконный слив отходов в почву. Инцидент произошёл в Крутологском сельском поселении Белгородского района. Виновного водителя грузовика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 40 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Белгородский район#Река#Новости Белгорода#Жалоба#Северский донец#Белгород#Наталья Корявых
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