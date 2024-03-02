«Сброс идёт регулярно»: белгородцы жалуются на некую жидкость в Северском Донце

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В редакцию Бел.Ру обратился белгородец и рассказал о сбросе некой жидкости в реку Северский Донец. Как утверждает мужчина, происходит это в районе автомобильного моста со стороны Новосадового. Он добавил, что такое случается регулярно.
«Идёт сброс непонятной жидкости в реку, при попадании в реку мутнеет. Сброс идёт регулярно. Ниже по течению — Зелёная поляна, Белая гора и новый городской пляж», — написал читатель.
Что именно за жидкость попадает в воду, неизвестно.
В конце прошлого года белгородца наказали за незаконный слив отходов в почву. Инцидент произошёл в Крутологском сельском поселении Белгородского района. Виновного водителя грузовика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 40 тыс. рублей.