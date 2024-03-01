За год почти две тысячи белгородцев отправили на исправительные работы

Нетюремное наказание за год получили более 7 тысяч белгородцев

В целом в прошлом году в Белгородской области больше семи тысяч человек приговорили к наказаниям, не связанным с лишением свободы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные УФСИН. Часть осуждённых привлекли к исправительным работам.