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Суд

За год почти две тысячи белгородцев отправили на исправительные работы

1 марта 2024, 15:45
Фото: 1MI
Суд

Нетюремное наказание за год получили более 7 тысяч белгородцев

В целом в прошлом году в Белгородской области больше семи тысяч человек приговорили к наказаниям, не связанным с лишением свободы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные УФСИН. Часть осуждённых привлекли к исправительным работам.
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Суд

В 2023 году больше 7 тысяч человек в Белгородской области приговорили к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Из них 1800 привлекли к исправительным работам.

Всего в регионах Центрального Черноземья в прошлом году к таким видам наказания привлекли 39 тысяч человек. К исправительным работам приговорили 5 тысяч человек.

Ранее в Белгороде определили организации, в которых осуждённые будут отбывать наказание в виде исправительных и обязательных работ. На обязательные работы осуждённых готовы принять 20 организаций. В основном они будут заниматься благоустройством территории, уборкой подъездов, подвалов и т. д.

В Белгорблагоустройство и в УК: куда осуждённых примут на исправительные работы?
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#Общество#Белгородская область#Суд#Новости Белгорода#Исправительные работы#Белгород#Алина Харина#Осуждённые
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