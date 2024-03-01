За год почти две тысячи белгородцев отправили на исправительные работы

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В 2023 году больше 7 тысяч человек в Белгородской области приговорили к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Из них 1800 привлекли к исправительным работам.
Всего в регионах Центрального Черноземья в прошлом году к таким видам наказания привлекли 39 тысяч человек. К исправительным работам приговорили 5 тысяч человек.
Ранее в Белгороде определили организации, в которых осуждённые будут отбывать наказание в виде исправительных и обязательных работ. На обязательные работы осуждённых готовы принять 20 организаций. В основном они будут заниматься благоустройством территории, уборкой подъездов, подвалов и т. д.