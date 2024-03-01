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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Гололедица сохранится на дорогах Белгорода в выходные

Весна начнётся для белгородцев с температурных качелей

1 марта 2024, 11:51
Фото: 1MI

Гололедица сохранится на дорогах Белгорода в выходные

В субботу ожидается переменная облачность, а в воскресенье — облачная погода. Максимальная температура воздуха составит +6 °С. Прогнозом погоды на выходные поделились в пресс-службе регионального МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 2 марта, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. При этом на дорогах сохранится гололедица. Порывы ветра юго-восточного направления ночью составят 4-9 м/с, днём достигнут 8-13 м/с.

Температура в регионе в тёмное время суток составит -6…-1 °С. Днём воздух прогреется до +1…+6 °С. В Белгороде столбик термометра остановится на -4 °С ночью и на +4 °С — днём.

В воскресенье, 3 марта, в регионе будет облачно, а температура воздуха будет колебаться от -2 °С до +6 °С.

Сильный ветер и перепады температур: погода в Белгородской области ухудшится
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