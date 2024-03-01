Весна начнётся для белгородцев с температурных качелей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По данным синоптиков, завтра, 2 марта, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. При этом на дорогах сохранится гололедица. Порывы ветра юго-восточного направления ночью составят 4-9 м/с, днём достигнут 8-13 м/с.
Температура в регионе в тёмное время суток составит -6…-1 °С. Днём воздух прогреется до +1…+6 °С. В Белгороде столбик термометра остановится на -4 °С ночью и на +4 °С — днём.
В воскресенье, 3 марта, в регионе будет облачно, а температура воздуха будет колебаться от -2 °С до +6 °С.