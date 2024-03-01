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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Церемония прощания с Николаем Рыжковым

В Москве попрощались с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым

1 марта 2024, 11:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Церемония прощания с Николаем Рыжковым

Гладков приехал на похороны бывшего белгородского сенатора Рыжкова

1 марта в последний путь проводили Николая Рыжкова. Траурную церемонию посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Москве в храме Христа Спасителя состоялось прощание с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым.

Николай Иванович много сделал для укрепления нашего экономического потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов. В том, что сегодня Белгородская область — современный регион с мощной промышленностью и агропромышленным комплексом, есть огромная заслуга Николая Ивановича.
Вячеслав Гладков

Проститься с политиком также пришли Дмитрий Мезенцев, Геннадий Зюганов, Виктор Бондарев и Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что всю жизнь Рыжков посвятил народу и Отечеству, пройдя путь от заводских цехов до должности премьер-министра СССР, пишут «Известия».

Экс-сенатор Совфеда скончался 28 февраля. Ему было 94 года.

Церемония прощания с Николаем РыжковымЦеремония прощания с Николаем Рыжковым
Церемония прощания с Николаем Рыжковым
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Николай Рыжков: кем он был и как связан с Белгородской областью
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