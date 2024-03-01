В Москве попрощались с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Москве в храме Христа Спасителя состоялось прощание с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым.
Николай Иванович много сделал для укрепления нашего экономического потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов. В том, что сегодня Белгородская область — современный регион с мощной промышленностью и агропромышленным комплексом, есть огромная заслуга Николая Ивановича.
Вячеслав Гладков
Проститься с политиком также пришли Дмитрий Мезенцев, Геннадий Зюганов, Виктор Бондарев и Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что всю жизнь Рыжков посвятил народу и Отечеству, пройдя путь от заводских цехов до должности премьер-министра СССР, пишут «Известия».
Экс-сенатор Совфеда скончался 28 февраля. Ему было 94 года.