В Белгороде на Везёлке проводят санитарную обрезку деревьев

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Белгороде началась санитарная обрезка деревьев. Сейчас их обрезают в районе парка Победы на набережной Везёлки.
Работают две бригады, обрезка деревьев согласована с экологами, сообщает администрация.
Ранее белгородцам рассказали, какие цветы высадят на городских клумбах. Весной на улицах города появятся мускари, нарциссы, герань, гиацинты и хризантемы. Часть однолетников уже взошла в теплицах Белгорблагоустройства.
Новинкой для городских клумб станет цветок виола. Бутоны этого растения распустятся уже в мае. Виолу должны высадить в парке Победы и возле «Мастерславля».