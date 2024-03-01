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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Обрезка деревьев

В Белгороде на Везёлке проводят санитарную обрезку деревьев

1 марта 2024, 12:34
Фото: мэрия Белгорода
Обрезка деревьев
О санитарной обрезке деревьев белгородцев предупреждает мэрия Белгорода. Работы проводят в районе парка Победы.

В Белгороде началась санитарная обрезка деревьев. Сейчас их обрезают в районе парка Победы на набережной Везёлки.

Работают две бригады, обрезка деревьев согласована с экологами, сообщает администрация.

Ранее белгородцам рассказали, какие цветы высадят на городских клумбах. Весной на улицах города появятся мускари, нарциссы, герань, гиацинты и хризантемы. Часть однолетников уже взошла в теплицах Белгорблагоустройства.

Новинкой для городских клумб станет цветок виола. Бутоны этого растения распустятся уже в мае. Виолу должны высадить в парке Победы и возле «Мастерславля».

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#Город#Новости Белгорода#Мэрия#Деревья#Белгород#Алина Харина#Обрезка деревьев
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