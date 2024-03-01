Сколько денег потратили на защиту остановок и кому передадут ненужные мешки с песком?

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Белгороде установлено 202 модульных укрытия. До конца марта планируется поставить ещё 20 конструкций.
Кроме этого, в городе укрепили 191 автобусную остановку бетонными блоками ФБС. Мешки с песком также решили заменить на блоки: это проделали уже на 39 остановках из 73. Блоки в начале марта установят в ещё 30 общественных местах.
Работы по установке защитных сооружений проводятся совместно с правительством Белгородской области. Администрация города Белгорода курирует укрепление 175 объектов. Из бюджета городского округа на эти цели было выделено 39,616 миллиона рублей, предусмотренных ранее на проведение общегородских мероприятий.
мэрия Белгорода
При этом на укрепление остановок мешками с песком потратили ещё 495 тыс. рублей. Ненужный песок после замены на блоки передадут в Белгорблагоустройство на нужды коммунальщиков.
Брали ли бетонные блоки в аренду или покупали — неизвестно. В администрации решили не отвечать на вопрос журналистов.
Глава Белгородского района Анна Куташова ранее сообщила, что одно модульное укрытие стоит около 350 тыс. рублей, а установка фундаментных блоков обойдётся примерно в 70-80 тыс. рублей.