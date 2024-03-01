Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Укрытие

Сколько денег потратили на защиту остановок и кому передадут ненужные мешки с песком?

1 марта 2024, 14:30
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Укрытие

Названа сумма, потраченная на защиту остановок от обстрелов в Белгороде

Стоимость укрепления остановок назвали журналистам «Фонаря» в городской администрации. Известно, что только на модульные конструкции ушло 39,6 млн рублей. Оставшаяся сумма потрачена на приобретение мешков с песком.

В Белгороде установлено 202 модульных укрытия. До конца марта планируется поставить ещё 20 конструкций.

Кроме этого, в городе укрепили 191 автобусную остановку бетонными блоками ФБС. Мешки с песком также решили заменить на блоки: это проделали уже на 39 остановках из 73. Блоки в начале марта установят в ещё 30 общественных местах.

Работы по установке защитных сооружений проводятся совместно с правительством Белгородской области. Администрация города Белгорода курирует укрепление 175 объектов. Из бюджета городского округа на эти цели было выделено 39,616 миллиона рублей, предусмотренных ранее на проведение общегородских мероприятий.
мэрия Белгорода

При этом на укрепление остановок мешками с песком потратили ещё 495 тыс. рублей. Ненужный песок после замены на блоки передадут в Белгорблагоустройство на нужды коммунальщиков.

Брали ли бетонные блоки в аренду или покупали — неизвестно. В администрации решили не отвечать на вопрос журналистов.

Глава Белгородского района Анна Куташова ранее сообщила, что одно модульное укрытие стоит около 350 тыс. рублей, а установка фундаментных блоков обойдётся примерно в 70-80 тыс. рублей.

Названа стоимость капсул-укрытий на белгородских остановках
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал, сколько ещё укрытий появится на улицах БелгородаВиноват оказался подросток: полиция выяснила, кто испортил укрытие в БелгородеСоседи белгородцев устроили «голую вечеринку» в противорадиационном укрытии
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Укрытие#Александра Склярова#Траты#Мешки с песком
Подпишитесь
«Опять перенос?» Когда в Белгороде откроют остановку на «Стадионе»
Сегодня, 15:07
Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора
Сегодня, 13:02
В Москве попрощались с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым
Сегодня, 11:55
Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область
Сегодня, 13:10
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Сегодня, 09:07