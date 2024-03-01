Путин в марте поздравит 49 белгородских долгожителей

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Именные поздравления от президента Владимира Путина в марте получат 49 белгородских пенсионеров. Вековой юбилей в этом месяце отметят четыре белгородца. Ещё 45 жителям региона исполнится 95 лет.
С 2011 года в Белгородской области собирают и предоставляют данные в администрацию президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, которые отмечают юбилеи. Работой занимается отделение Соцфонда.
В феврале именные поздравления от главы государства получили 57 белгородцев. 50 юбиляров праздновали своё 95-летие. Шесть человек отмечали вековой юбилей. Ещё одной пенсионерке из Алексеевского горокруга исполнилось 105 лет.
Напомним, в январе Путин поздравлял с юбилеем 60 жителей Белгородской области. Столетие отмечали трое из них.