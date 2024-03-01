Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Пенсионерка

Путин в марте поздравит 49 белгородских долгожителей

1 марта 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка

Вековой юбилей в Белгородской области в марте отметят четыре пенсионера

45 пожилых белгородцев отметят своё 95-летие. Ещё четырём пенсионерам исполнится 100 лет. Они получат именные поздравления от президента Владимира Путина, сообщили в региональном правительстве.

Именные поздравления от президента Владимира Путина в марте получат 49 белгородских пенсионеров. Вековой юбилей в этом месяце отметят четыре белгородца. Ещё 45 жителям региона исполнится 95 лет.

С 2011 года в Белгородской области собирают и предоставляют данные в администрацию президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, которые отмечают юбилеи. Работой занимается отделение Соцфонда.

В феврале именные поздравления от главы государства получили 57 белгородцев. 50 юбиляров праздновали своё 95-летие. Шесть человек отмечали вековой юбилей. Ещё одной пенсионерке из Алексеевского горокруга исполнилось 105 лет.

Напомним, в январе Путин поздравлял с юбилеем 60 жителей Белгородской области. Столетие отмечали трое из них.

Президент России Владимир Путин поздравит 57 белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Вековой юбилей в Белгородской области в январе отмечают три женщиныГладков поздравил белгородку с вековым юбилеем в первый день 2023 годаИменные поздравления от Владимира Путина получат 50 белгородцев
#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Новости Белгорода#Президент#Поздравления#Ветераны#Белгород#Наталья Корявых#Именные поздравления#Вековой юбилей#Соцфонд
Подпишитесь
Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора
Сегодня, 13:02
Не каждому по зубам: сколько за год заработал «Голливуд» в Белгороде?
Сегодня, 12:24
В Москве попрощались с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым
Сегодня, 11:55
Белгородэнерго приглашает на работу операторов Контакт-центра
Сегодня, 10:50
Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область
Сегодня, 13:10
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Сегодня, 09:07