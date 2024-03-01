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Путин выразил соболезнования семье умершего белгородского экс-сенатора

Песков: Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Рыжкова

1 марта 2024, 13:34
Фото: 1MI

Путин выразил соболезнования семье умершего белгородского экс-сенатора

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс-сенатора от Белгородской области и бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Глава государства направил им телеграмму, сообщают «Известия» со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье экс-сенатора от Белгородской области и бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как рассказал представитель Кремля, Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Рыжкова.

«Он с огромным уважением относился к этому человеку и всегда отдавал должное той большой роли, которую он сыграл для нашего государства», — добавил Песков.

Николая Рыжкова похоронили 1 марта. Прощание состоялось в Москве в храме Христа Спасителя. На траурную церемонию приехал и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. О смерти экс-сенатора Совфеда стало известно 28 февраля. Ему было 94 года.

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