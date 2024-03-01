Песков: Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Рыжкова

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье экс-сенатора от Белгородской области и бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как рассказал представитель Кремля, Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Рыжкова.
«Он с огромным уважением относился к этому человеку и всегда отдавал должное той большой роли, которую он сыграл для нашего государства», — добавил Песков.