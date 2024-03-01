Песков: Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Рыжкова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье экс-сенатора от Белгородской области и бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как рассказал представитель Кремля, Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Рыжкова.