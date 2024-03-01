Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Песков: Кадровая программа «Время героев» начинается в 18 часов 1 марта

Песков: Кадровая программа «Время героев» начинается в 18 часов 1 марта

1 марта 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Официальный сайт программы «Время героев» — времягероев.рф — заработает в 18:00 по московскому времени в пятницу, 1 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эта инициатива создана на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС для поддержки бывших и действующих участников спецоперации. В ее задачу входит обучение военнослужащих, которые в перспективе могли бы стать руководителями в госкомпаниях или органах власти, передает tass.ru.

По словам Пескова, присоединиться к обучению можно через сайт программы времягероев.рф. Действующие бойцы смогут подать заявку в одном из центров дистанционной оценки. Они должны будут заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, написать эссе или пройти собеседование, если это потребуется.

В Кремле надеются, что программа поможет найти современных эффективных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности.

Подпишитесь
Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора
Сегодня, 13:02
Не каждому по зубам: сколько за год заработал «Голливуд» в Белгороде?
Сегодня, 12:24
В Москве попрощались с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым
Сегодня, 11:55
Белгородэнерго приглашает на работу операторов Контакт-центра
Сегодня, 10:50
Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область
Сегодня, 13:10
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Сегодня, 09:07