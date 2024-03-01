Песков: Кадровая программа «Время героев» начинается в 18 часов 1 марта

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Эта инициатива создана на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС для поддержки бывших и действующих участников спецоперации. В ее задачу входит обучение военнослужащих, которые в перспективе могли бы стать руководителями в госкомпаниях или органах власти, передает tass.ru.
По словам Пескова, присоединиться к обучению можно через сайт программы времягероев.рф. Действующие бойцы смогут подать заявку в одном из центров дистанционной оценки. Они должны будут заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, написать эссе или пройти собеседование, если это потребуется.
В Кремле надеются, что программа поможет найти современных эффективных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности.