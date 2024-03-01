Песков: Кадровая программа «Время героев» начинается в 18 часов 1 марта

Эта инициатива создана на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС для поддержки бывших и действующих участников спецоперации. В ее задачу входит обучение военнослужащих, которые в перспективе могли бы стать руководителями в госкомпаниях или органах власти, передает tass.ru.