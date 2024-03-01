Первая победа: белгородские футболисты обыграли «Зенит»

Белгородский «Салют» победил «Зенит» после череды поражений

Эта игра стала четвёртой для белгородцев с начала 2024 года и впервые закончилась победой. До этого все три матча были поражения. О том, как прошла эта игра, сообщили в официальной группе ВК «ФК „Салют Белгород“».