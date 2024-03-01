Первая победа: белгородские футболисты обыграли «Зенит»

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Вчера, 29 февраля, белгородские футболисты сыграли в Кисловодске с «Зенитом» из Пензы. Матч закончился победой ФК «Салют» — 1:0. Единственный гол смог забить Денис Дёгтев.
Игра с «Зенитом» стала четвёртой с южного сбора. В прошлом году команда противника заняла девятое место в группе 3 LEON-Второй лиги Б.
Отметим, что все три игры до этого матча белгородцы терпели поражение. 25 февраля ФК «Салют» проиграл «Мурому» со счётом 1:3, 21 февраля — «Машуку-КМВ» со счётом 0:4, а 3 февраля — орловцам со счётом 2:3.
Ранее у команды изменился состав игроков. Вернулся полузащитник Кирилл Гордеев, пришли новый тренер Илья Семёнов и новые участники Владислав Дыс и Илья Визнович. Ещё два игрока — Артур Максимчук и вратарь Евгений Желяков — покинули команду.