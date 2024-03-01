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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Кадр с матча

Первая победа: белгородские футболисты обыграли «Зенит»

1 марта 2024, 08:46
Фото: официальная группа ВК «ФК „Салют Белгород“»
Кадр с матча

Белгородский «Салют» победил «Зенит» после череды поражений

Эта игра стала четвёртой для белгородцев с начала 2024 года и впервые закончилась победой. До этого все три матча были поражения. О том, как прошла эта игра, сообщили в официальной группе ВК «ФК „Салют Белгород“».
Сюжет
Футбол

Вчера, 29 февраля, белгородские футболисты сыграли в Кисловодске с «Зенитом» из Пензы. Матч закончился победой ФК «Салют» — 1:0. Единственный гол смог забить Денис Дёгтев.

Игра с «Зенитом» стала четвёртой с южного сбора. В прошлом году команда противника заняла девятое место в группе 3 LEON-Второй лиги Б.

Отметим, что все три игры до этого матча белгородцы терпели поражение. 25 февраля ФК «Салют» проиграл «Мурому» со счётом 1:3, 21 февраля — «Машуку-КМВ» со счётом 0:4, а 3 февраля — орловцам со счётом 2:3.

Ранее у команды изменился состав игроков. Вернулся полузащитник Кирилл Гордеев, пришли новый тренер Илья Семёнов и новые участники Владислав Дыс и Илья Визнович. Ещё два игрока — Артур Максимчук и вратарь Евгений Желяков — покинули команду.

Очередное поражение: футболисты «Салюта» проиграли в третьем матче подряд
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#Спорт#Футбол#Победа#Зенит#Салют#Новости Белгорода#Фк салют#Белгород#Пенза#Александра Склярова
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