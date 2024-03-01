Не каждому по зубам: сколько за год заработал «Голливуд» в Белгороде?

Кроме «Голливуда» о своих доходах за 2023 год отчитались и другие стоматологические клиники, но пока не все. Так, ООО «Оскол Дент» из Старого Оскола сообщило о чистой прибыли в 11,5 млн рублей. Выручка за тот же период у фирмы составила 22 млн рублей. Занимается лечением зубов фирма уже 16 лет. Руководитель и владелец половины компании — Максим Головко.