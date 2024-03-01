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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Стоматологические клиники Белгорода отчитались о доходах за 2023 год

Не каждому по зубам: сколько за год заработал «Голливуд» в Белгороде?

1 марта 2024, 12:24
Фото: Изображение Kandinsky

Стоматологические клиники Белгорода отчитались о доходах за 2023 год

Так, юридическое лицо стоматологической клиники «Голливуд» заработало за 2023 год 5 млн рублей чистой прибыли. В Бел.Ру изучили, сколько денег выручили другие зубные клиники Белгорода за тот же период.

ООО «Доктор Пивоваров» существует в Белгороде уже восемь лет. Принадлежит компания Вадиму Пивоварову, он же является директором фирмы. Общество владеет товарным знаком «Голливуд» и, согласно данным Rusprofile, занимается стоматологической практикой.

Таким образом, по итогам 2023 года клиника заработала 5 млн рублей чистой прибыли. Выручка от продаж составила при этом 11 млн рублей.

Кроме «Голливуда» о своих доходах за 2023 год отчитались и другие стоматологические клиники, но пока не все. Так, ООО «Оскол Дент» из Старого Оскола сообщило о чистой прибыли в 11,5 млн рублей. Выручка за тот же период у фирмы составила 22 млн рублей. Занимается лечением зубов фирма уже 16 лет. Руководитель и владелец половины компании — Максим Головко.

О внушительной выручке отчиталось ООО «Стоматолог и я» — 94,9 млн рублей. Чистая прибыль при этом составила 16,4 млн рублей. Руководитель и бенефициар — Игорь Прокудин.

Всего же в Белгородской области зарегистрированы 240 стоматологических фирм — частных и государственных. Самая большая выручка по итогам 2023 года у ООО «Семейная стоматология» — 154 млн рублей. Чистая прибыль при этом — 11,5 млн рублей.

Пока не отчиталась о доходах стоматологическая клиника «Владмива». Известно, что в 2022 году выручка компании составила 57,9 млн рублей.

Главный бенефициар фирмы — Владимир Чуев, почётный гражданин Белгорода и, при поддержке Евгения Савченко, основатель настоящей стоматологической империи. По итогам 2022 года сумма его чистой прибыли достигла 197 млн рублей, а выручки — 3,3 млрд рублей. Всё это позволило Чуеву занять 12 место в списке самых богатых белгородцев.

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