Крематория в Белгороде не будет, но новый колумбарий появиться может

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Крематория в Белгороде не будет. Об этом «Открытый Белгород» узнал у мэрии. Планов по его строительству у городской администрации по-прежнему нет. Однако власти раскрыли информацию о том, где может появиться колумбарий.
В 2023 году «Горритуалсервис» при мэрии организовал закупку четырёх колумбариев восьмигранного башенного типа. Устанавливать их собирались на кладбище на улице Попова. Планировалось, что новые колумбарии за 2,6 млн рублей расположат рядом со старыми, которые поставили ещё в 2017 году.
Однако обе закупки по колумбариям так и не состоялись. В горадминистрации объяснили, что поставщики отказались участвовать в тендере из-за низкой стоимости контракта, удорожания материалов и специфики изготовления.
Кроме того, в мэрии отметили, что острой необходимости в колумбариях в Белгороде нет. За шесть лет в 128 существующих нишах захоронено 132 урны с прахом. Однако, если возникнет потребность в новых колумбариях, то их установят на Юго-Западном кладбище.
Планов на строительство крематория у администрации нет. О строительстве крематория в Белгороде заговорили ещё в 2015 году. Возвести его хотели в Ячнево, но в итоге передумали и захотели перенести в Юго-Западный микрорайон, но местные жители выступили решительно против. Теперь стройка не планируется вовсе.