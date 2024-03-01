Крематория в Белгороде не будет, но новый колумбарий появиться может

Кроме того, в мэрии отметили, что острой необходимости в колумбариях в Белгороде нет. За шесть лет в 128 существующих нишах захоронено 132 урны с прахом. Однако, если возникнет потребность в новых колумбариях, то их установят на Юго-Западном кладбище.