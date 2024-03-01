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ЦСИ «Быль»

Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя

1 марта 2024, 09:07
Фото: Фонарь
ЦСИ «Быль»

Белгородцы разглядели «символ проституток» в окне центра современного искусства

Жители Старого Оскола вновь недовольны центром современного искусства «Быль». На этот раз местные жители заметили в окне учреждения «символ проституток» — ночную бабочку. Жалобу старооскольцев опубликовал «Фонарь».

Из окна центра современного искусства «Быль» в Старом Осколе видно светящуюся бабочку. Однако в этом некоторые местные жители разглядели нечто непристойное. Так, по мнению автора жалобы, инсталляция напоминает «символ проституток» — ночную бабочку.

«Вот это перформанс: рядом памятники погибшим воинам, стела города Воинской славы, памятник Жукову — и тут пропаганда проституции под видом искусства», — публикует жалобу местной жительницы издание.

К слову, достаётся «Были» уже не в первый раз. Ранее местные жители не оценили показ диснеевских мультфильмов. Белгородка упрекнула центр современного искусства в том, что в период спецоперации он поддерживает западное.

В прошлом году старооскольцы просили закрыть выставку в «Были». Местным жителям не понравился «человек-выблевака».

Впрочем, недовольны современным искусством и в Белгороде. Недавно под шквал критики попала инсталляция в центре города. По словам горожанки, арт-объект, установленный на улице 50-летия Белгородской области, оскорбляет чувства белгородцев и не подходит духу жителей в это неспокойное время.

ЦСИ «Быль»ЦСИ «Быль»
ЦСИ «Быль»
Фото: Фонарь
«Поддерживают западное»: белгородку возмутил показ диснеевских мультиков во время СВО
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Жалоба#Бабочка#Белгород#Алина Харина#Быль#Центр современного искусства
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