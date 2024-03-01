Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя

Впрочем, недовольны современным искусством и в Белгороде. Недавно под шквал критики попала инсталляция в центре города. По словам горожанки, арт-объект, установленный на улице 50-летия Белгородской области, оскорбляет чувства белгородцев и не подходит духу жителей в это неспокойное время.