Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Из окна центра современного искусства «Быль» в Старом Осколе видно светящуюся бабочку. Однако в этом некоторые местные жители разглядели нечто непристойное. Так, по мнению автора жалобы, инсталляция напоминает «символ проституток» — ночную бабочку.
«Вот это перформанс: рядом памятники погибшим воинам, стела города Воинской славы, памятник Жукову — и тут пропаганда проституции под видом искусства», — публикует жалобу местной жительницы издание.
К слову, достаётся «Были» уже не в первый раз. Ранее местные жители не оценили показ диснеевских мультфильмов. Белгородка упрекнула центр современного искусства в том, что в период спецоперации он поддерживает западное.
В прошлом году старооскольцы просили закрыть выставку в «Были». Местным жителям не понравился «человек-выблевака».
Впрочем, недовольны современным искусством и в Белгороде. Недавно под шквал критики попала инсталляция в центре города. По словам горожанки, арт-объект, установленный на улице 50-летия Белгородской области, оскорбляет чувства белгородцев и не подходит духу жителей в это неспокойное время.