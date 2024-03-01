Белгородец лишился более 4 млн рублей из-за «крёстного отца» знакомой девушки

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
26-летний житель Старого Оскола познакомился в интернете с девушкой, которая рассказала ему о заработке на фондовом рынке. По её словам, крёстный отец помог ей провести удачную сделку. В доказательство девушка показала скриншот экрана с суммой около 500 тыс. рублей.
После этого белгородец решил тоже попытать удачу на фондовом рынке и получил консультацию у её «крёстного отца», который представился биржевым аналитиком. Следуя указаниям, житель Старого Оскола скачал несколько приложений и стал вносить туда деньги.
Спустя время, когда в приложении сумма выросла, парень так и не смог вывести эти средства. Тогда мошенники начали настаивать на оплате страховки и пополнении счёта, который позже оказался заморожен. После новости о том, что деньги где-то «зависли», белгородец понял, что столкнулся с аферистами.
Всего парень лишился более 4 млн рублей, из которых более половины он взял в кредит.
По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.