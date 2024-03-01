Белгородец лишился более 4 млн рублей из-за «крёстного отца» знакомой девушки

Спустя время, когда в приложении сумма выросла, парень так и не смог вывести эти средства. Тогда мошенники начали настаивать на оплате страховки и пополнении счёта, который позже оказался заморожен. После новости о том, что деньги где-то «зависли», белгородец понял, что столкнулся с аферистами.