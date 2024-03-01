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Деньги

Белгородец лишился более 4 млн рублей из-за «крёстного отца» знакомой девушки

1 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI
Деньги

Белгородец познакомился с девушкой в интернете и лишился более 4 млн рублей

На удочку мошенников попался 26-летний житель Старого Оскола. Мужчина познакомился с девушкой в интернете, которая рассказала ему о лёгком способе заработка. По её словам, в этом ему поможет её «крёстный отец». Подробности сообщили в региональном УМВД.

26-летний житель Старого Оскола познакомился в интернете с девушкой, которая рассказала ему о заработке на фондовом рынке. По её словам, крёстный отец помог ей провести удачную сделку. В доказательство девушка показала скриншот экрана с суммой около 500 тыс. рублей.

После этого белгородец решил тоже попытать удачу на фондовом рынке и получил консультацию у её «крёстного отца», который представился биржевым аналитиком. Следуя указаниям, житель Старого Оскола скачал несколько приложений и стал вносить туда деньги.

Спустя время, когда в приложении сумма выросла, парень так и не смог вывести эти средства. Тогда мошенники начали настаивать на оплате страховки и пополнении счёта, который позже оказался заморожен. После новости о том, что деньги где-то «зависли», белгородец понял, что столкнулся с аферистами.

Всего парень лишился более 4 млн рублей, из которых более половины он взял в кредит.

По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Мошенничество#Новости Старого Оскола#Фондовый рынок#Аферисты#Александра Склярова
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