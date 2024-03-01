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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Белгород, частный сектор

А там ли вы поселились? Кому в Белгороде жить хорошо: лучшие районы города

1 марта 2024, 12:54
Фото: 1MI
Белгород, частный сектор

Лучшими районами Белгорода стали центр и Харгора

Белгород — относительно небольшой город. Но он всё равно поделён на условные районы, условия жизни в которых отличаются друг от друга. А в каком районе жить лучше всего? Разбираемся.

Центр Белгорода

По данным сайта CityAcessMap, центр Белгорода — наиболее оптимален для проживания. Здесь есть как инфраструктура, так и места для развлечений. Так, уровень доступности удобств согласно сайту варьируется от «высокого» до «очень высокого».

Фото: CityAcessMap

В центре также расположены основные транспортные узлы: проспект Богдана Хмельницкого и улица Попова пересекаются с проспектом Славы и улицей Преображенской. Через проспект Ватутина можно повернуть на Щорса — вторую путевую артерию города. Из центра ходят все главные автобусы практически по всем маршрутам: из одной части города в другую добраться просто, как и до автовокзала и аэропорта с железнодорожным вокзалом.

В относительной близости к домам расположены и остановки общественного транспорта. В центре с этим всё в порядке: а вот чем дальше от него (Крейда, Старый город, Спутник), тем транспортная доступность ниже.

В центре Белгорода расположены главные парки — Ленина и Победы. Именно там проводят основные фестивали и празднества. Также стоит отметить Центральную площадь, связанную с так называемым белгородским Арбатом — улицей 50-летия Белгородской области. На последней также часто устраивают гуляния, много здесь украшений и скульптур, в том числе самых необычных.

На данный момент в парке Ленина проходит масштабная реконструкция. На сегодняшний день в парке завершили инженерную составляющую первого этапа благоустройства, а также провели подготовительные работы. В планах — разместить в парке «Сад философов» и летний кинотеатр.

Центр города является и лидером по количеству супермаркетов. Крупные гипермаркеты «Перекрёсток» и «Лента» расположены именно в этой части города — недалеко от автобусных остановок. Сайт CityAcessMap подтверждает эти наблюдения: 243 тыс. жителей города (77%) живут в 15 минутах от ресторанов, кафе и супермаркетов. Большая часть — в центре.

Центр Белгорода останется без крупного супермаркета
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В центре Белгорода также больше всего кинотеатров и ночных клубов. Расположен здесь и драматический театр. Но стоит отметить, что сетевые кинотеатры расположены всё же в северной и южной частях города, а в центре — исторически белгородские.

Скопление аптек, больниц и поликлиник наблюдается в центре и на Харгоре. Можно вспомнить: Белгородскую областнаю клиническую больницу Святителя Иоасафа, поликлинику № 1, родовое отделение с акушерским комплексом.

Очень много в центре школ. Ощутить преимущество центра относительно остальной части города можно по изображению:

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Харьковская гора

Ещё одним удобным для жизни местом считается Харгора — несмотря на то, что она не такая «премиальная», как центр Белгорода, и по большей части является районом спальным.

Основное преимущество Харгоры — доступность инфраструктуры. Так, через район проходит вторая главная транспортная линия — улица Щорса. После масштабной реновации и реконструкции Щорса стала лучшей улицей для общественного транспорта. На автобусе передвигаться по Харгоре стало даже быстрее, чем на личном транспорте. Это прибавляет баллов району.

Здесь также есть крупные супермаркеты, добраться до которых можно в короткие сроки. Есть и свой крупный торговый центр — «Сити Молл». Внутри расположены магазины, кинотеатр, кафе и места для отдыха.

Крупных парков на Харгоре нет, но есть свои места для прогулок и отдыха. Есть Пушкинская аллея, памятник князю Владимиру и смотровая площадка — с последней открывается отличный вид на центр Белгорода.

На Харгоре расположены и больницы: вторая горбольница, травмпункт, детские больницы и поликлиники. Согласно сайту CityAcessMap, нет проблем в районе и с аптеками. Уровень доступности удобств здесь также варьируется от «высокого» до «очень высокого».

Фото: CityAcessMap

Таким образом, лучшими для жизни в Белгороде можно назвать районы центра и Харгоры. На удалении от них начинаются проблемы: с инфраструктурой, транспортом, доступностью магазинов и развлечений. Парков и мест для прогулок за пределами этих двух районов практически нет, так что отдыхать приходится ездить именно сюда.

Ранее Бел.Ру подробно описывало плюсы и минусы жизни в каждом из районов Белгорода: начиная от Крейды и заканчивая районом Новый.

Большая промзона: неудобства и преимущества жизни на Крейде в Белгороде
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