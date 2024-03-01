А там ли вы поселились? Кому в Белгороде жить хорошо: лучшие районы города

В центре также расположены основные транспортные узлы: проспект Богдана Хмельницкого и улица Попова пересекаются с проспектом Славы и улицей Преображенской. Через проспект Ватутина можно повернуть на Щорса — вторую путевую артерию города. Из центра ходят все главные автобусы практически по всем маршрутам: из одной части города в другую добраться просто, как и до автовокзала и аэропорта с железнодорожным вокзалом.