Вышки сотовой связи в Белгородской области установили без необходимого согласования

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В 2023 году в Роспотребнадзор от белгородцев поступило пять обращений о неправомерном размещении вышек сотовой связи на территории жилой застройки. По результатам проверки установлено, что размещение оборудования не согласовали с управляющей организацией и Роспотребнадзором.
В ведомстве напомнили, что устанавливать оборудование можно только с согласия собственников.
Для улучшения качества сотовой связи в регионе устанавливаются передающие радиотехнические объекты, наибольшая часть из них — это станции сотовой связи. Устанавливать станции можно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
В минувшем году Роспотребнадзор провёл экспертизу 595 проектов по установке станций. Ввели в эксплуатацию 556 передающих радиотехнических объектов.
Нередко поступают опасения о том, что вышки могут навредить здоровью людей. На это в Роспотребнадзоре ответили так: «При соблюдении требований санитарных норм и правил угроза для здоровья и жизни граждан от ПРТО отсутствует».