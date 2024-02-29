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Вышка связи

Вышки сотовой связи в Белгородской области установили без необходимого согласования

29 февраля 2024, 08:27
Фото: 1MI
Вышка связи

Белгородцы пожаловались в Роспотребнадзор на размещение вышек сотовой связи

В прошлом году от белгородцев поступило пять таких жалоб. Роспотребнадзор выяснил, что вышки установили без согласования.

В 2023 году в Роспотребнадзор от белгородцев поступило пять обращений о неправомерном размещении вышек сотовой связи на территории жилой застройки. По результатам проверки установлено, что размещение оборудования не согласовали с управляющей организацией и Роспотребнадзором.

В ведомстве напомнили, что устанавливать оборудование можно только с согласия собственников.

Для улучшения качества сотовой связи в регионе устанавливаются передающие радиотехнические объекты, наибольшая часть из них — это станции сотовой связи. Устанавливать станции можно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

В минувшем году Роспотребнадзор провёл экспертизу 595 проектов по установке станций. Ввели в эксплуатацию 556 передающих радиотехнических объектов.

Нередко поступают опасения о том, что вышки могут навредить здоровью людей. На это в Роспотребнадзоре ответили так: «При соблюдении требований санитарных норм и правил угроза для здоровья и жизни граждан от ПРТО отсутствует».

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Сотовая связь#Базовая станция#Белгород#Алина Харина#Роспортребнадзор#Вышки
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