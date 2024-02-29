«Всё враньё». Директор школы Белгорода — о закрашивании радуги на игрушке-единороге

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
По данным некоторых СМИ, в школе №45 Белгорода учительница Елена Московченко заставила ребёнка закрасить лапы и рог у игрушечного единорога — они были радужной расцветки. Утверждается, что девочка самостоятельно чёрным маркером зарисовала части плюшевой игрушки «в связи с ЛГБТ*».
Корреспондент Бел.Ру позвонил в школу №45 за комментарием. Как сообщила изданию директор Людмила Бугаева, история — фейк.
«Это всё враньё», — заявила женщина.
Отметим, что с начала 2024 года про школы Белгорода стали активно распространять фейки. Так, в Сети писали, что в школе №7 учительница Екатерина Алексеева попросила родителей не обсуждать с детьми деятельность Алексея Навального. Позже руководство учреждения заявило, что у них нет преподавателей с таким именем, а для фейкового скриншота переписки использовали фото другой учительницы.
Также фейковой оказалось история о мальчике, нарисовавшем на уроке предвыборный плакат незарегистрированного кандидата в президенты Бориса Надеждина.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории Российской Федерации