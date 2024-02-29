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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В школе №45 Белгорода опровергли информацию о закрашивании радуги на игрушке

«Всё враньё». Директор школы Белгорода — о закрашивании радуги на игрушке-единороге

29 февраля 2024, 06:55
Фото: соцсести

В школе №45 Белгорода опровергли информацию о закрашивании радуги на игрушке

В Сети стала распространяться история о том, что учительница из школы №45 Белгорода заставила ребёнка закрасить чёрным маркером радужные ноги у игрушечного единорога. Корреспондент Бел.Ру связался с директором учебного заведения: изданию сообщили, что это фейк.
Сюжет
Фейк

По данным некоторых СМИ, в школе №45 Белгорода учительница Елена Московченко заставила ребёнка закрасить лапы и рог у игрушечного единорога — они были радужной расцветки. Утверждается, что девочка самостоятельно чёрным маркером зарисовала части плюшевой игрушки «в связи с ЛГБТ*».

Корреспондент Бел.Ру позвонил в школу №45 за комментарием. Как сообщила изданию директор Людмила Бугаева, история — фейк.

«Это всё враньё», — заявила женщина.

Отметим, что с начала 2024 года про школы Белгорода стали активно распространять фейки. Так, в Сети писали, что в школе №7 учительница Екатерина Алексеева попросила родителей не обсуждать с детьми деятельность Алексея Навального. Позже руководство учреждения заявило, что у них нет преподавателей с таким именем, а для фейкового скриншота переписки использовали фото другой учительницы.

Также фейковой оказалось история о мальчике, нарисовавшем на уроке предвыборный плакат незарегистрированного кандидата в президенты Бориса Надеждина.

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