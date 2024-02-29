«Всё враньё». Директор школы Белгорода — о закрашивании радуги на игрушке-единороге

Отметим, что с начала 2024 года про школы Белгорода стали активно распространять фейки. Так, в Сети писали, что в школе №7 учительница Екатерина Алексеева попросила родителей не обсуждать с детьми деятельность Алексея Навального. Позже руководство учреждения заявило, что у них нет преподавателей с таким именем, а для фейкового скриншота переписки использовали фото другой учительницы.